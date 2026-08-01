Nirmal Purla nie żyje. Legendarny himalaista zginął na Broad Peak

Świat Maciej Olanicki / polsatnews.pl

Wśród ofiar lawiny, która zeszła na Broad Peak jest legendarny himalaista Nirmal "Nimsdai" Purja, który zasłynął pierwszym wejściem na K2 zimą oraz zdobyciem korony Himalajów i Karakorum w rekordowe 189 dni. Łącznie w lawinie zginęło 10 osób. "Świat stracił jednego z najwybitniejszych alpinistów, lidera, który zainspirował miliony ludzi" - podali organizatorzy wyprawy.

Mężczyzna w czapce i kurtce puchowej siedzi w samochodzie i pokazuje znak pokoju palcami.
ASSOCIATED PRESS
Nirmal "Nimsdai" Purja zginął w lawinie na Broad Peak wraz dziewięcioma członkami ekipy

Tragiczna w skutkach lawina zeszła na Broad Peak, 12. pod względem wysokości górze świata, w czwartek około 9.00 czasu lokalnego na wysokości ok. 6600 metrów. W piątek ekipom ratunkowym udało się odnaleźć cztery ciała. 

 

W sobotę organizator jednej z wypraw zmierzających na szczyt, firma Elite Expred, potwierdził, że w lawinie zginęła cała dziesięcioosobowa ekipa, na czele z Nirmalem "Nimsdaiem" Purją.

 

"Dziś, z głębokim smutkiem i ogromnym żalem, potwierdzamy, że Nirmal "Nimsdai" Purja tragicznie stracił życie w wyniku lawiny na Broad Peak. (…) opłakujemy nie tylko Nimsa, ale każde życie utracone w tej tragedii, w tym jego zaufanych partnerów wspinaczkowych i przewodników: Pur Bahadura Gurunga (Yukta) oraz Nimę Sherpę" - podał organizator.

 

Legendarny himalaista zginął w wieku w 43 lat, pięć dni po swoich urodzinach. Pozostawił żonę i córkę.

Nirmal "Nimsdai" Purja nie żyje. Nepalczyk zginął na Broad Peak 

Nirmal "Nimsdai" Purja to były żołnierz sił specjalnych Royal Navy, który po zakończeniu służby ruszył w Himalaje. Zdobył uznanie między innymi za sprawą inicjatywy Project Possible. Nepalczyk zdołał w ciągu rekordowych 189 dni zdobyć 14 najwyższych szczytów dwóch pasm: Himalajów i Karakorum. Nimsdai pobił tym samym dwa rekordy Guinnessa jednocześnie, a Netflix nakręcił o nim film "14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych".

 

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Światową sławę, także poza światkiem alpinistów, przyniosło Purji pierwsze w historii zimowe zdobycie szczytu K2. Nepalczyk był kierownikiem zespołu, który pokonał górę w styczniu 2021 r., dokonał tego bez wspomagania tlenem.

 

"Świat stracił jednego z najwybitniejszych alpinistów; lidera, który zainspirował miliony ludzi swoją odwagą, pokorą i niezachwianą wiarą w to, że ludzki potencjał jest znacznie większy, niż często sobie wyobrażamy" - przekazała firma Elite Expred.

 

Purja sześciokrotnie zdobył Mount Everest, trzykrotnie K2, dwukrotnie Kanczendzongę, trzykrotnie Lhotse. W czerwcu 2018 wybitne osiągnięcia we wspinaczce wysokogórskiej  otrzymał od królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.

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