Nirmal Purla nie żyje. Legendarny himalaista zginął na Broad Peak

Tragiczna w skutkach lawina zeszła na Broad Peak, 12. pod względem wysokości górze świata, w czwartek około 9.00 czasu lokalnego na wysokości ok. 6600 metrów. W piątek ekipom ratunkowym udało się odnaleźć cztery ciała.

W sobotę organizator jednej z wypraw zmierzających na szczyt, firma Elite Expred, potwierdził, że w lawinie zginęła cała dziesięcioosobowa ekipa, na czele z Nirmalem "Nimsdaiem" Purją.

"Dziś, z głębokim smutkiem i ogromnym żalem, potwierdzamy, że Nirmal "Nimsdai" Purja tragicznie stracił życie w wyniku lawiny na Broad Peak. (…) opłakujemy nie tylko Nimsa, ale każde życie utracone w tej tragedii, w tym jego zaufanych partnerów wspinaczkowych i przewodników: Pur Bahadura Gurunga (Yukta) oraz Nimę Sherpę" - podał organizator.

Legendarny himalaista zginął w wieku w 43 lat, pięć dni po swoich urodzinach. Pozostawił żonę i córkę.

Nirmal "Nimsdai" Purja nie żyje. Nepalczyk zginął na Broad Peak

Nirmal "Nimsdai" Purja to były żołnierz sił specjalnych Royal Navy, który po zakończeniu służby ruszył w Himalaje. Zdobył uznanie między innymi za sprawą inicjatywy Project Possible. Nepalczyk zdołał w ciągu rekordowych 189 dni zdobyć 14 najwyższych szczytów dwóch pasm: Himalajów i Karakorum. Nimsdai pobił tym samym dwa rekordy Guinnessa jednocześnie, a Netflix nakręcił o nim film "14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych".

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Światową sławę, także poza światkiem alpinistów, przyniosło Purji pierwsze w historii zimowe zdobycie szczytu K2. Nepalczyk był kierownikiem zespołu, który pokonał górę w styczniu 2021 r., dokonał tego bez wspomagania tlenem.

"Świat stracił jednego z najwybitniejszych alpinistów; lidera, który zainspirował miliony ludzi swoją odwagą, pokorą i niezachwianą wiarą w to, że ludzki potencjał jest znacznie większy, niż często sobie wyobrażamy" - przekazała firma Elite Expred.

Purja sześciokrotnie zdobył Mount Everest, trzykrotnie K2, dwukrotnie Kanczendzongę, trzykrotnie Lhotse. W czerwcu 2018 wybitne osiągnięcia we wspinaczce wysokogórskiej otrzymał od królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.