Nirmal Purla nie żyje. Legendarny himalaista zginął na Broad Peak
Wśród ofiar lawiny, która zeszła na Broad Peak jest legendarny himalaista Nirmal "Nimsdai" Purja, który zasłynął pierwszym wejściem na K2 zimą oraz zdobyciem korony Himalajów i Karakorum w rekordowe 189 dni. Łącznie w lawinie zginęło 10 osób. "Świat stracił jednego z najwybitniejszych alpinistów, lidera, który zainspirował miliony ludzi" - podali organizatorzy wyprawy.
Tragiczna w skutkach lawina zeszła na Broad Peak, 12. pod względem wysokości górze świata, w czwartek około 9.00 czasu lokalnego na wysokości ok. 6600 metrów. W piątek ekipom ratunkowym udało się odnaleźć cztery ciała.
W sobotę organizator jednej z wypraw zmierzających na szczyt, firma Elite Expred, potwierdził, że w lawinie zginęła cała dziesięcioosobowa ekipa, na czele z Nirmalem "Nimsdaiem" Purją.
"Dziś, z głębokim smutkiem i ogromnym żalem, potwierdzamy, że Nirmal "Nimsdai" Purja tragicznie stracił życie w wyniku lawiny na Broad Peak. (…) opłakujemy nie tylko Nimsa, ale każde życie utracone w tej tragedii, w tym jego zaufanych partnerów wspinaczkowych i przewodników: Pur Bahadura Gurunga (Yukta) oraz Nimę Sherpę" - podał organizator.
Legendarny himalaista zginął w wieku w 43 lat, pięć dni po swoich urodzinach. Pozostawił żonę i córkę.
Nirmal "Nimsdai" Purja nie żyje. Nepalczyk zginął na Broad Peak
Nirmal "Nimsdai" Purja to były żołnierz sił specjalnych Royal Navy, który po zakończeniu służby ruszył w Himalaje. Zdobył uznanie między innymi za sprawą inicjatywy Project Possible. Nepalczyk zdołał w ciągu rekordowych 189 dni zdobyć 14 najwyższych szczytów dwóch pasm: Himalajów i Karakorum. Nimsdai pobił tym samym dwa rekordy Guinnessa jednocześnie, a Netflix nakręcił o nim film "14 szczytów: Nie ma rzeczy niemożliwych".
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Światową sławę, także poza światkiem alpinistów, przyniosło Purji pierwsze w historii zimowe zdobycie szczytu K2. Nepalczyk był kierownikiem zespołu, który pokonał górę w styczniu 2021 r., dokonał tego bez wspomagania tlenem.
"Świat stracił jednego z najwybitniejszych alpinistów; lidera, który zainspirował miliony ludzi swoją odwagą, pokorą i niezachwianą wiarą w to, że ludzki potencjał jest znacznie większy, niż często sobie wyobrażamy" - przekazała firma Elite Expred.
Purja sześciokrotnie zdobył Mount Everest, trzykrotnie K2, dwukrotnie Kanczendzongę, trzykrotnie Lhotse. W czerwcu 2018 wybitne osiągnięcia we wspinaczce wysokogórskiej otrzymał od królowej Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego.Czytaj więcej