"Nigdy o tym nie zapomnimy". Mentzen i członkowie Nowej Nadziei pod Bramą Brandenburską

Świat

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen razem z działaczami swojej partii Nowa Nadzieja udał się do Berlina, gdzie pod Bramą Brandenburską uczcili godzinę "W". Kilkudziesięcioosobowa grupa trzymała wielki baner, którego hasło miało przypomnieć Niemcom skalę pogromu, jakiego dokonali ich przodkowie podczas Powstania Warszawskiego.

Sławomir Mentzen pod Bramą Brandenburską w Berlinie z racą i transparentem.
Wikimedia Commons/Cezary p.//X/Sławomir Mentzen
Sławomir Mentzen oddał w Berlinie hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

O godzinie 17 cała Warszawa stanęła, żeby oddać hołd bohaterom i poległym podczas Powstania Warszawskiego, ale o 82. rocznicy tego wydarzenia pamiętano w całym kraju, gdzie zawyły syreny.

82. rocznica Powstania Warszawskiego. Sławomir Mentzen w Berlinie

Okazało się, że także w stolicy Niemiec zapłonęły race, a kilkadziesiąt osób odśpiewało hymn Polski. - Cześć i chwała bohaterom - było słyszane pod Bramą Brandenburską, gdzie Sławomir Mentzen pojawił się z członkami Nowej Nadziei.

 

Celem inicjatywy było przypomnienie Niemcom o ogromie okrucieństw, jakich ich przodkowie dopuścili się na uczestnikach powstańczego zrywu oraz mieszkańcach Warszawy.

 

 

"Podczas Powstania Warszawskiego Niemcy zamordowali 200 tysięcy Polaków, w tym tysiące dzieci. Nigdy tego nie zapomnimy!" - to hasło dużego transparentu, jaki mieli ze sobą uczestnicy wydarzenia.

"Nigdy nie zapomnimy". Członkowie Nowej Nadziei pod Bramą Brandenburską

Wstrząsające były trzymane przez nich czarne karty, na których pod białymi krzyżami znajdowały się imiona i nazwiska, wiek oraz daty śmierci dzieci zamordowanych podczas powstania. 

 

"Niemcy podczas Powstania Warszawskiego zabili tysiące dzieci! Nigdy o tym nie zapomnimy!" - napisał na platformie X Mentzen, dodając do wpisu zdjęcie z wydarzenia, na którym stoi z uniesiona racą. 

 

Również w ubiegłym roku Mentzen wraz z politykami Nowej Nadziei pojawił się pod Bramą Brandenburską.  

WIDEO: Kilkaset metrów w osiem minut. Niszczycielska siła żywiołu
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BERLINBOHATEROWIENIEMCYPOWSTANIE WARSZAWSKIEROCZNICAŚWIATWARSZAWA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 