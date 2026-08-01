"Nie mamy prawa zapomnieć o lekcji". Premier w rocznicę Powstania Warszawskiego
- Szczególnie teraz nie mamy prawa zapomnieć o lekcji, którą dali nam powstańcy - mówił premier Donald Tusk podczas przemówienia związanego z 82. rocznicą Powstania Warszawskiego. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych dodał, że "tylko wspólnie jesteśmy siłą, która pokona każde zło".
- Jest tylko jedno miasto na świecie, które raz w roku, każdego roku, zatrzymuje się na minutę. Powietrze wypełnia dźwięk syren i przejmująca, wymowna cisza - mówił w przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk.
Premier odniósł się do dyskusji o zasadność Powstania. - W tej ciszy pada pytanie: 'czy było warto?'. Tyle śmierci, miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Czy dowódcy nie popełnili jakiegoś straszliwego błędu - pytał. Podkreślił jednak, że Powstańcy "nie kalkulowali" i odpowiedzieli "bohaterstwem i swoją walką na niemiecką okupację".
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- Powstali do walki żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć - zauważył. Jego zdaniem biało-czerwone opaski Powstańców są "prawdziwym zobowiązaniem" by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie.
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