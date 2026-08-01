Polska oddała hołd powstańcom. Zobacz, jak wyglądała godzina "W"

Na minutę zatrzymały się pojazdy komunikacji miejskiej - autobusy, tramwaje, metro. Na ulicach stanęli przechodnie, zatrzymywały się samochody, z których wysiadali kierowcy. Hołd powstańcom oddali też strażacy, policjanci i medycy, włączając syreny w swoich pojazdach.

Wielu warszawiaków miało przypięte okolicznościowe biało-czerwone kotyliony z symbolem Polski Walczącej, które rozdawali wolonatariusze z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Warszawa. Setki rac na rondzie Dmowskiego

Rondo Dmowskiego spowił biało-czerwony dym z rac, do którego dołożyli dym z opon motocykliści, którzy corocznie spotykają się w tym miejscu. Już przed godziną W było tam tyle osób, że zablokowany został ruch tramwajowy, a potem autobusowy w Alejach Jerozolimskich.

Zgromadzeni trzymali w rękach biało-czerwone flagi, niektóre z nich z wrysowaną kotwicą Polski Walczącej. Widać też m.in. transparenty z wizerunkami podpor. Witolda Janiszewskiego "Withal", płk. Henryka Leliwa-Roycewicza "Leliwa", gen. Janusza Brochwicza-Lewińskiego "Gryf", a także transparenty z napisami Bóg, Honor, Ojczyzna.

Godzina "W" w Warszawie. "Pamiętamy 1944"

Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Na budynku PAST-y powiewały biało-czerwone flagi z symbolem Polski Walczącej.

W każdej warszawskiej dzielnicy w charakterystycznych punktach mieszkańcy wspólnie uczcili godzinę wybuchu powstania.

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Cześć powstańcom oddali również wodniacy, którzy przepłynęli flotyllą pod most Poniatowskiego i w nurt Wisły, w symbolicznym miejscu zatopienia statku Bajka, złożyli wieniec za tych wszystkich, którzy w rzece i na jej brzegach poświęcili życie podczas powstania.

Na warszawskim niebie nad mostami Poniatowskiego i Świętokrzyskim pojawił się dymny znak Polski Walczącej. Stworzyli go piloci Aeroklubu Warszawskiego i Polskiego. Dodatkowo nad miastem przeleciał samolot holujący baner z napisem "Pamiętamy 1944".

Marsz Powstania Warszawskiego

Po godzinie 17 z ronda Dmowskiego w stronę placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe.

O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert pt. "Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI", podczas którego wspólnie z mieszkańcami zaśpiewane zostaną najbardziej znane piosenki powstańcze.

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Natomiast godzinę później na Kopcu Powstania Warszawskiego (park Akcji "Burza") zapalony zostanie "Ogień pamięci", który będzie się palił przez 63 dni - czyli tyle, ile trwało powstanie.

Powstanie Warszawskie - 1 sierpnia 1944 r.

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło około 40-50 tys. powstańców. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło około 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.

Poległo również około 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy we wrześniu 1944 roku przeprawili się przez Wisłę, aby pomóc walczącemu miastu.

Straty wśród ludności cywilnej wyniosły około 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.