- Odprawa graniczna na granicy z Białorusią nie jest obecnie możliwa ze względu na "zakłócenia w działaniu systemów informatycznych" - poinformowała łotewska straż graniczna przed północą. Chodzi o jedyne w tym kraju, otwarte dotąd przejście Paternieki-Grigorowszczina. "Przyczyny i możliwy czas usunięcia problemów nie są jeszcze jasne" - przekazano w komunikacie.

Kryzys migracyjny na granicy Łotwy z Białorusią. Blisko 50 tys. udaremnionych prób

W czwartek minister spraw wewnętrznych Janis Dombrava zaapelował na X do mieszkańców Łotwy o rezygnację z planów podróży na Białoruś lub powrotu z niej. "W kontekście hybrydowej wojny migracyjnej, którą rozpoczęła Białoruś, bezpieczne przemieszczanie się między krajami może być utrudnione" - oznajmił.

Od początku tego roku łotewskie służby udaremniły blisko 9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W 2025 roku było to łącznie ok. 12 tys. przypadków. Migranci, którym udało się przedostać przez granicę, byli transportowani przez przemytników przez terytorium Łotwy m.in. furgonetkami a także pojazdami służącymi niegdyś pracownikom komunikacji publicznej, poczty czy straży granicznej.

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Od sierpnia 2021 roku, czyli od początku kryzysu migracyjnego na granicy wschodniej, do końca lipca tego roku, łotewskie władze zapobiegły już blisko 50 tys. przypadkom nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej przez obywateli państw trzecich.

Migracyjna presja łotewską granicę. Zapadła decyzja o nowych wzmocnieniach

Według rządu w Rydze działania reżimu białoruskiego pod przywództwem Alaksandra Łukaszenki, mające na celu wypchnięcie migrantów przez granice Łotwy, Litwy i Polski, są postrzegane za jedna z metod wojny hybrydowej wymierzonej w kraje sąsiadujące.

We wtorek rząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej i rozbudowę koniecznej infrastruktury, w tym ogrodzenia i systemów nadzoru, dróg dojazdowych oraz rowów na terenach podmokłych.

Cała granica wschodnia Łotwy liczy 456,6 km, z czego 283 km dzieli z Rosją, a 173 km odcinek z Białorusią.