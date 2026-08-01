20,4 proc. ankietowanych uznało Karola Nawrockiego za obecnego faktycznego lidera obozu prawicy. Tuż za nim, z różnicą w granicach błędu statystycznego, uplasował się Jarosław Kaczyński z wynikiem 19,8 proc. W czerwcowej odsłonie badania prezesa PIS wskazało 38 proc. badanych a prezydenta 19 proc.

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Badanie zostało przeprowadzone po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, po którym od partii odłączyła się blisko 40-osobowa frakcja Mateusza Morawieckiego. Byłego premiera za obecnego lidera polskiej prawicy uważa 9,1 proc.

Polacy wskazali lidera prawicy po rozłamie w PiS. Nawrocki tuż przed Kaczyńskim

Na czwartym miejscu rankingu uplasował się Sławomir Mentzen. Współprzewodniczącego Konfederacji jako lidera prawicy wskazało 4,5 proc. ankietowanych.

Za Mentzenem znalazł się kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek z wynikiem 2,6 proc. Szóste miejsca należy do drugiego z przewodniczących Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który uzyskał 1,7 proc. głosów.

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Najczęściej udzielaną odpowiedzią w badaniu była ta, według której polska prawica nie ma dziś lidera. Uważa tak 32,1 proc respondentów. 9,8 proc. badanych nie ma w tej kwestii wyrobionej opinii.

Sondaż. Co trzeci badany uważa, że polska prawica obecnie nie ma lidera

To wśród wyborców koalicji rządzącej przeważa opinia, że prawica pozbawione jest obecnie lidera - uważa tak 55 proc. badanych zwolenników koalicji 15 października. W tej grupie to Jarosław Kaczyński zdobył więcej głosów niż Karol Nawrocki - 19 do 12 proc. - a Mateusz Morawiecki utrzymuje 9 proc.

Zupełnie inaczej głosy rozłożyły się wśród najbardziej zainteresowanych, tj. wyborców prawicy rozumianej jako PiS i Konfederacja. W ich gronie za lidera uznawany jest Karol Nawrocki z wynikiem 31 proc. głosów. Za prezydentem plasuje się Jarosław Kaczyński, który uzyskał na prawicy 27 proc. wskazań.

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W prawicowym elektoracie Mateusza Morawieckiego jako lidera prawicy wskazało 3 proc. wyborców. Wyżej od byłego premiera plasują się Sławomir Mentzen i Przemysław Czarnek, którzy uzyskali po 6 proc. 14 proc. prawicowych respondentów uważa, że obecnie prawica nie ma lidera.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na reprezentatywnej grupie 1000 pełnoletnich Polaków.