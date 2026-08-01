Komorowski ironicznie o zachowaniu prezydenta. "Doceniam to"

Prezydent Karol Nawrocki nie wypowiadał się na temat rosyjskiego pocisku, który spadł w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz przekazał w piątek na Polsat News, że głowa państwa oczekuje od rządu szczegółowego raportu w sprawie incydentu oraz działań, jakie zostały podjęte przez służby.

"Gdyby dysponował jakimiś przemyśleniami". Komorowski ocenił działania Nawrockiego

Nawrocki nie zdecydował się też na zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O to, czy prezydent powinien podjąć taki krok, dopytywała w programie "Prezydenci i premierzy" Katarzyna Zdanowicz.

- Mógłby zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdyby dysponował jakimiś przemyśleniami w tym obszarze. Co wojskowi myślą, co wojskowi proponują w zakresie zwiększenia skuteczności systemu dowodzenia - ocenił Bronisław Komorowski.

Jednocześnie w dość przewrotny sposób ocenił działania Nawrockiego. - Doceniam to, że pan prezydent w ogóle nie zabrał w tej sprawie głosu, bo się boję, co by było, gdyby zabrał. Gdyby się wpisał w agresję politycznej natury, to by było jeszcze gorzej - powiedział.

Waldemar Pawlak stwierdził, że "w takich sprawach potrzebne jest minimum dobrej woli wśród wszystkich kluczowych uczestników procesów decyzyjnych". - Warto byłoby podpowiedzieć panu prezydentowi potrzebę podpisania strategii bezpieczeństwa narodowego Polski - powiedział.

Były premier przypomniał, że projekt trafił do Pałacu Prezydenckiego, jeszcze u schyłku drugiej kadencji Andrzeja Dudy. - U prezydenta Nawrockiego to już się odleżało rok czasu i to byłby dobry moment (na podpisanie - red.) - powiedział.

"Sprawy bezpieczeństwa giną na ołtarzu wojny politycznej"

W dalszej części programu, kiedy dyskusja toczyła się wokół systemu powiadamiania ludności o zagrożeniach, Komorowski stwierdził, że prezydent mógłby wykorzystać BBN w tej sytuacji, "żeby posadzić paru specjalistów, niech powiedzą jak jest np. w Rumunii, jak jest we Francji". - Obawiam się, że u nas te sprawy bezpieczeństwa giną na ołtarzu wojny politycznej - ocenił.

ZOBACZ: Karol Nawrocki przypomina o rzezi Woli. Wskazuje na Niemców. "Oburza brak odpowiedzialności"

Jan Krzysztof Bielecki stwierdził, że "ryba psuje się od głowy". - Więc jeżeli można apelować, to ja bym chciał żebyśmy usiedli nad tą strategią obrony i bezpieczeństwa, żebyśmy pokazali ludziom współdziałanie - powiedział.

Nawiązując do wiadomości wysyłanych przez RCB, tłumaczył, że Polacy powinni otrzymywać inny rodzaj sygnału, kiedy chodzi np. o pogodę, a inny w sytuacji poważnego zagrożenia. - Żeby ludzie od razu wiedzieli, że to jest sygnał dotyczący bezpieczeństwa i bezpieczeństwo jest najważniejszą sprawą - powiedział.