Przez ponad dwie dekady zespół "Interwencji" podejmował tematy ważne społecznie, pokazując historie ludzi, którzy często znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Michał Bebło i Rafał Zalewski pożegnali się z widzami

W sobotę wieczorem Michał Bebło poprowadził ostatnie tygodniowe podsumowanie w historii programu. Samo zakończenie było inne niż wszystkie wcześniejsze. Wraz z nim w studiu pojawił się Rafał Zalewski, który powiedział, że uczucie, które towarzyszy mu w tym momencie to przede wszystkim duma.

- Bo tak jak wspomniałeś, jestem tu od pierwszego odcinka i mogę śmiało powiedzieć, że spotkałem tutaj najlepszych fachowców w Polsce, najlepszych dziennikarz. Pracą z tobą to był wielki zaszczyt - powiedział Zalewski do stojącego obok redakcyjnego kolegi.

Zalewski zwrócił się do widzów z podziękowaniami. - Mam 44 lata i łatwo policzyć, że "Interwencja" to jest więcej niż połowa mojego życia, całe życie zawodowe. (...) Bardzo państwu dziękuję, że wpuszczaliście nas każdego dnia do swoich domów. Cieszę się, że w tak wielu przypadkach udało nam się pomóc wam rozwiązać problemy, które wydawały się nierozwiązywalne. Mówi się, że ostatni zawsze gasi światło. Dzisiaj mnie przypadła ta smutna powinność, dlatego pozwolę sobie zakończyć słowami wiersza Agnieszki Osieckiej: "To i to, szyk i bzik. Rapete, papete - pstryk". Po tych słowach światło w studiu zgasło.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Interwencja" znika z anteny. Koniec po 23 latach

Przez 23 lata dla wielu bohaterów "Interwencji" nagłośnienie ich spraw stawało się szansą na uzyskanie realnej pomocy, rozwiązanie problemów czy dochodzenie sprawiedliwości. To ogromna zasługa reporterów, wydawców i wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie programu przez te wszystkie lata.



"Interwencja" była również doceniana za jakość dziennikarstwa. Wśród nagrodzonych materiałów znalazły się m.in. reportaż Rafała Zalewskiego "Telewizja - sposób na dłużników" oraz materiał Adama Bogoryi-Zakrzewskiego "Tak kradną kierowcy tirów".

Blisko ćwierć wieku obecności programu na antenie to wyjątkowe osiągnięcie. Jednakże nadszedł moment na decyzję o zakończeniu emisji programu, ponieważ dotychczasowa formuła "Interwencji" wyczerpała swój potencjał. Ostatni odcinek magazynu wyemitowany został 31 lipca 2026 roku.