Groźny wypadek z udziałem radiowozu w Lublinie. Ranne cztery osoby, w tym policjanci

Polska

Cztery osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, zostało rannych w kolizji trzech pojazdów na Al. Solidarności w Lublinie. Jak podał "Dziennik Wschodni", stan policjantów był na tyle poważny, że ci wymagali hospitalizacji. Do zderzenia doszło, gdy funkcjonariusze na sygnale jechali na interwencję.

lublin112.pl
Cztery osoby, w tym dwaj policjanci, zostali ranni w wypadku w Lublinie

Do groźnego wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ul. Bolesława Prusa w Lublinie. Jak podał lublin112.pl, policyjny radiowóz jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi na interwencję, gdy zderzył się na skrzyżowaniu z Mitsubishi. Następnie pojazd uderzył pobliską osobówkę BYD.

 

Lublin. Groźny wypadek z udziałem policji, ranni funkcjonariusze

Na miejscu interweniowała pogotowie straż pożarna i policja. W wypadku ucierpiały cztery osoby, w tym dwaj funkcjonariusze. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była ich hospitalizacja.

 

Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu skrzyżowania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Utrudnienia w ruchu zostały zlikwidowane, komunikacja miejska kursuje po standardowych trasach.

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