Groźny wypadek z udziałem radiowozu w Lublinie. Ranne cztery osoby, w tym policjanci
Cztery osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy policji, zostało rannych w kolizji trzech pojazdów na Al. Solidarności w Lublinie. Jak podał "Dziennik Wschodni", stan policjantów był na tyle poważny, że ci wymagali hospitalizacji. Do zderzenia doszło, gdy funkcjonariusze na sygnale jechali na interwencję.
Do groźnego wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ul. Bolesława Prusa w Lublinie. Jak podał lublin112.pl, policyjny radiowóz jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi na interwencję, gdy zderzył się na skrzyżowaniu z Mitsubishi. Następnie pojazd uderzył pobliską osobówkę BYD.
Lublin. Groźny wypadek z udziałem policji, ranni funkcjonariusze
Na miejscu interweniowała pogotowie straż pożarna i policja. W wypadku ucierpiały cztery osoby, w tym dwaj funkcjonariusze. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była ich hospitalizacja.
Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu skrzyżowania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Utrudnienia w ruchu zostały zlikwidowane, komunikacja miejska kursuje po standardowych trasach.Czytaj więcej