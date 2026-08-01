Groźny wypadek z udziałem radiowozu w Lublinie. Ranne cztery osoby, w tym policjanci

Do groźnego wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ul. Bolesława Prusa w Lublinie. Jak podał lublin112.pl, policyjny radiowóz jechał z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi na interwencję, gdy zderzył się na skrzyżowaniu z Mitsubishi. Następnie pojazd uderzył pobliską osobówkę BYD.

Lublin. Groźny wypadek z udziałem policji, ranni funkcjonariusze

Na miejscu interweniowała pogotowie straż pożarna i policja. W wypadku ucierpiały cztery osoby, w tym dwaj funkcjonariusze. Obrażenia były na tyle poważne, że konieczna była ich hospitalizacja.

Wiadomo, że wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu skrzyżowania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku. Utrudnienia w ruchu zostały zlikwidowane, komunikacja miejska kursuje po standardowych trasach.