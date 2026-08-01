Pierwszy weekend sierpnia pokaże dwa zupełnie różne oblicza pogody. Sobota, 1 sierpnia, upłynie pod znakiem skwaru i gwałtownych burz, natomiast w niedzielę nad większość kraju napłynie chłodniejsze powietrze. Aura stanie się również spokojniejsza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla prawie całej Polski. Alertami nie zostały objęte jedynie południowo-wschodnie regiony kraju oraz krańce północno-zachodnie.

Prognoza pogody. Burze, ulewy i grad. Alerty dla niemal całej Polski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami obowiązują między innymi na Pomorzu oraz w części Wielkopolski i Dolnego Śląska. Synoptycy przewidują, że burzom mogą tam lokalnie towarzyszyć opady gradu.

Znacznie groźniejsza sytuacja prognozowana jest w pasie obejmującym dużą część centrum i wschodu kraju. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i opolskiego, a także części województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i lubelskiego.

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W czasie burz może spaść nawet 50 milimetrów deszczu. Porywy wiatru będą osiągały do 95 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia przed burzami mają pozostać aktywne do nocy z soboty na niedzielę.

Sobota będzie najgorętsza na południowym wschodzie Polski. Termometry mogą pokazać tam nawet 35 stopni Celsjusza. Taka temperatura prognozowana jest między innymi w Rzeszowie. W Krakowie będzie około 34 stopni, a w Warszawie i Lublinie - około 33 stopni.

Najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem. Chłodniej tylko nad morzem

W części Polski obowiązują także ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Najwyższy stopień alertu wydano dla województw lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części województw mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują część województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także Opolszczyznę, Śląsk oraz północne krańce Małopolski i Podkarpacia. Alerty przed upałem mają obowiązywać aż do środy, 5 sierpnia.

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Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować bardzo duże szkody, a nawet szkody o rozmiarach katastrof. Stanowią one również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zupełnie inne warunki zapanują na Pomorzu i zachodnim wybrzeżu. Napływ chłodniejszego powietrza sprawi, że nad samym morzem temperatura lokalnie nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

W Gdańsku prognozowanych jest około 20 stopni, w Koszalinie 22 stopnie, a w Szczecinie 23 stopnie. Mieszkańcy północy muszą jednak przygotować się na przelotne opady deszczu oraz burze, którym miejscami mogą towarzyszyć grad i silny wiatr.

Chłodniej niż w centrum i na południu będzie również na Warmii i Mazurach. Niższa temperatura nie oznacza jednak spokojnej pogody - również w tym regionie mogą pojawić się gwałtowne zjawiska.