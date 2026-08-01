Rządowy zespół ds. obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji - powiadomił Peter Magyar. Dodał, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie tylko 480 megawatów energii.

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- Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu - zapowiedział węgierski premier w zamieszczonym w sieci nagraniu.

Jedyna elektrownia jądrowa na Węgrzech może zostać całkowicie wyłączona

Obiekt dysponuje czterema blokami o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 została zmniejszona o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Dzień później elektrownia ograniczyła moc bloku nr 3 o 237 MW, a w środę blok ten został tymczasowo całkowicie wyłączony. W czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o 50 proc.

Elektrownia wytwarza blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech i jest jedyną typu jądrowego w tym kraju. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Magyar powiedział w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła pozostać zamknięta przez kilka tygodni.

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W swojej 44-letniej historii elektrownia nigdy nie przestała wytwarzać energii elektrycznej. Zdarzały się przypadki wyłączania poszczególnych bloków – czy to w ramach planowych prac konserwacyjnych, czy też z powodu awarii – jednak pozostałe bloki zawsze kontynuowały pracę.

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Premier ogłosił również nowe decyzje rządu, które przewidują m.in. ograniczenia zużycia energii przez dużych odbiorców przemysłowych. MAVIR, węgierski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, może - po wcześniejszym ostrzeżeniu - nakazać dużym odbiorcom redukcję zużycia, a także czasowo odłączać poszczególne podmioty od sieci.

Magyar zapewnił, że gospodarstwa domowe znajdują się na samym końcu łańcucha ewentualnych ograniczeń.

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Węgierskie władze zdecydowały również o wstrzymaniu kolejowego transportu towarów od poniedziałku w godzinach 17-22. Wprowadzono też nakaz pracy zdalnej w administracji państwowej na pierwsze trzy dni przyszłego tygodnia, zdecydowano o wyłączeniu oświetlenia dekoracyjnego instytucji państwowych oraz zakazaniu podlewania boisk sportowych i napełniania basenów.