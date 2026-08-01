Eksplozja w centrum Moskwy. Są zabici i ranni
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wybuchu w restauracji w Moskwie - podała agencja TASS. Informację o eksplozji na terenie letniego ogródka potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według części świadków gośćmi restauracji byli rosyjscy generałowie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że w eksplozji na terenie letniego ogródka restauracji na placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Zginęły co najmniej trzy osoby, a 15 zostało rannych - potwierdził resort.
Rosyjskie kanały informacyjne podały, że ofiar wybuch może być więcej. Teren został zabezpieczony i odgrodzony przez służby.
"Na miejscu eksplozji pracują śledczy i eksperci medycyny sądowej, dokładna liczba ofiar jest w trakcie ustalania" - podał Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej.
Eksplozja w restauracji w centrum Moskwy
Według źródła kanału "Astra" w "Balzi Rossi" świętowała rosyjska generalicja. W restauracji miała się odbywać impreza urodzinowa jednego z wysoko postawionych dowódców.
"Astra" wskazuje, że na parkingu restauracji stały limuzyny z czarnymi tablicami rejestracyjnymi, a te należą do wojska. Inni świadkowie wskazuję, że w sąsiedztw zaparkowany był autobus Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej Rosji.
Inną wersję przedstawili świadkowie cytowani przez telegramowy kanał "Baza". Twierdzą oni, że w restauracji trwała w sobotę impreza weselna, w której uczestniczyło ok. 50 gości. Według świadków restauracja w momencie wybuchu była zamknięta dla gości z zewnątrz.
Dziennik "Kommiersant" podał, że w związku "nieprzewidzianymi okolicznościami" w Moskwie odwołany został miejski rajd rowerowy.
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