Atak na policjantów w Wielkopolsce. Padły strzały

Polska

W trakcie policyjnej interwencji w Trzciance funkcjonariusze zostali zaatakowani - przekazał w sobotę wieczorem nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Funkcjonariusze użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, ujawniono ciało mężczyzny.

Widok z tyłu radiowozu policyjnego z włączonymi sygnałami świetlnymi na dachu, napis POLICJA na niebieskim tle.
Policja
Policjanci użyli broni podczas interwencji w Trzciance (Zdj. ilustracyjne)

Jak przekazał mediom nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji, w sobotę przed godz. 20. funkcjonariusze z Trzcianki otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej.

Wielkopolska. Policjanci zaatakowani podczas interwencji

Po przyjeździe na miejsce - jak wskazał - funkcjonariusze "zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę".

 

- Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika - podkreślił.

 

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Dodał, że postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.

Policjanci ujawnili ciało. "To ojciec napastnika"

- Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika - przekazał Święcichowski.

 

Obecnie pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.

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Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
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