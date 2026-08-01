Atak na policjantów w Wielkopolsce. Padły strzały
W trakcie policyjnej interwencji w Trzciance funkcjonariusze zostali zaatakowani - przekazał w sobotę wieczorem nadkom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Funkcjonariusze użyli broni. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala. Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, ujawniono ciało mężczyzny.
Jak przekazał mediom nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji, w sobotę przed godz. 20. funkcjonariusze z Trzcianki otrzymali zgłoszenie o interwencji domowej.
Wielkopolska. Policjanci zaatakowani podczas interwencji
Po przyjeździe na miejsce - jak wskazał - funkcjonariusze "zostali zaatakowani przedmiotem przypominającym maczetę".
- Jeden z policjantów został zraniony w rękę. Ponieważ ich zdrowie i życie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili napastnika - podkreślił.
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Dodał, że postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
Policjanci ujawnili ciało. "To ojciec napastnika"
- Przed blokiem, do którego wezwana była interwencja, policjanci ujawnili ciało mężczyzny - był to ojciec napastnika - przekazał Święcichowski.
Obecnie pod nadzorem prokuratora wykonywane są oględziny i ustalany dokładny przebieg wydarzeń.Czytaj więcej