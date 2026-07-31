Groźny wypadek balonu niedaleko Grudziądza. Pasażerki wypadły

Podczas lotu treningowego balonem na ogrzane powietrze w pobliżu miejscowości Słupski Młyn (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do wypadku.

Słupski Młyn: Wypadek balonu. Pilot wyskoczył, pasażerki zostały

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu około godz. 6:20.

- W trakcie obniżania lotu balon zahaczył o drzewo. Wtedy celowo wyskoczył z niego pilot - mówił polsatnews.pl rzecznik grudziądzkiej policji st. asp. Łukasz Kowalczyk.

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Funkcjonariusz zaznaczył, że balon znajdował się wówczas na niewielkiej wysokości, około 2,5 metra. - W momencie przyziemienia kosz przechylił się i wtedy wypadły z niego dwie pasażerki - relacjonował policjant.

Balon odleciał bez załogi. Trwają jego poszukiwania

Zarówno kobiety, jak i pilot odnieśli obrażenia, jednak nie zagrażają one ich życiu. Cała trójka trafiła do szpitala.

- Trwają poszukiwania balonu, który bez załogi odleciał w kierunku północno-zachodnim. Staramy się go namierzyć - podkreślił Kowalczyk.