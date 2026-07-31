Wpadka z alertem RCB. Rząd wysłał link do poradnika, ale strona się nie otwiera
Dzień po tym, jak mieszkańcy Lubelszczyzny alarmowali Polsat News, że po upadku rakiety nie otrzymali alertu RCB, rząd rozesłał SMS-y z linkiem do "Poradnika bezpieczeństwa". Problem w tym, że po kliknięciu w adres wskazany w wiadomości strona się nie wyświetla.
W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało Alert RCB o treści: "MSWiA: Bądź przygotowany. Pobierz poradnik bezpieczeństwa". Wiadomość trafiła do odbiorców w całym kraju.
SMS odsyłał do strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Jak sprawdzili użytkownicy, po kliknięciu w link pojawiał się jednak problem z dostępem do strony. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących rządowej witryny odnotował serwis Downdetector, monitorujący awarie i problemy z działaniem usług internetowych.
- To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych - powiedział PAP dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.
Mieszkańcy alarmowali o braku alertów po incydencie na Lubelszczyźnie
Wpadka ma szczególne znaczenie, bo do wysyłki doszło dzień po incydencie na Lubelszczyźnie. W czwartek w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, a jego miejsce upadku zlokalizowano w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia. W związku ze zdarzeniem w Lublinie i części regionu uruchomiono syreny alarmowe.
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Po tym zdarzeniu do redakcji polsatnews.pl przez platformę Wrzutnia zgłaszali się mieszkańcy Lublina i okolic. Alarmowali, że mimo uruchomienia syren nie otrzymali SMS-owego Alertu RCB. Pytali, dlaczego w sytuacji potencjalnego zagrożenia informacja nie trafiła bezpośrednio na telefony.
"Poradnik bezpieczeństwa" MSWiA. Co zawiera?
"Poradnik bezpieczeństwa" przygotowany przez MSWiA zawiera podstawowe informacje dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy m.in. alarmów, ewakuacji, schronienia, plecaka ewakuacyjnego, blackoutów, zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz ataku z powietrza.
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Po czwartkowym incydencie szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że syreny alarmowe oznaczają zagrożenie i należy postępować zgodnie z procedurami. Piątkowa wysyłka poradnika miała być elementem informowania obywateli, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Zamiast tego część odbiorców natrafiła na niedziałający link. Informacje z poradnika można jednak znaleźć w aplikacji mObywatel.Czytaj więcej