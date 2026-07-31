W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało Alert RCB o treści: "MSWiA: Bądź przygotowany. Pobierz poradnik bezpieczeństwa". Wiadomość trafiła do odbiorców w całym kraju.

SMS odsyłał do strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Jak sprawdzili użytkownicy, po kliknięciu w link pojawiał się jednak problem z dostępem do strony. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących rządowej witryny odnotował serwis Downdetector, monitorujący awarie i problemy z działaniem usług internetowych.

- To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych - powiedział PAP dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

Mieszkańcy alarmowali o braku alertów po incydencie na Lubelszczyźnie

Wpadka ma szczególne znaczenie, bo do wysyłki doszło dzień po incydencie na Lubelszczyźnie. W czwartek w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, a jego miejsce upadku zlokalizowano w rejonie miejscowości Tarnawa-Kolonia. W związku ze zdarzeniem w Lublinie i części regionu uruchomiono syreny alarmowe.

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Po tym zdarzeniu do redakcji polsatnews.pl przez platformę Wrzutnia zgłaszali się mieszkańcy Lublina i okolic. Alarmowali, że mimo uruchomienia syren nie otrzymali SMS-owego Alertu RCB. Pytali, dlaczego w sytuacji potencjalnego zagrożenia informacja nie trafiła bezpośrednio na telefony.

"Poradnik bezpieczeństwa" MSWiA. Co zawiera?

"Poradnik bezpieczeństwa" przygotowany przez MSWiA zawiera podstawowe informacje dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych. Dotyczy m.in. alarmów, ewakuacji, schronienia, plecaka ewakuacyjnego, blackoutów, zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych oraz ataku z powietrza.

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Po czwartkowym incydencie szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że syreny alarmowe oznaczają zagrożenie i należy postępować zgodnie z procedurami. Piątkowa wysyłka poradnika miała być elementem informowania obywateli, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. Zamiast tego część odbiorców natrafiła na niedziałający link. Informacje z poradnika można jednak znaleźć w aplikacji mObywatel.