Włochy reagują w sprawie Ceuty. Umowa Schengen z Hiszpanią zawieszona

Włoska agencja poinformowała, że decyzję o zamknięciu granic morskich i lotniczych z Hiszpanią podjęto w następstwie najnowszych ustaleń, przeanalizowanych podczas posiedzenia Komitetu ds. Analizy Imigracji i Bezpieczeństwa Granic, któremu rano w siedzibie resortu przewodniczył jego szef minister Matteo Piantedosi.

Włochy. Rzym zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią

Ponadto, jak zaznaczono, po rozmowie telefonicznej ministra Piantedosiego z jego francuskim odpowiednikiem Laurentem Nunezem uzgodniono zasadność wzmocnienia kontroli na lądowej granicy między Francją a Włochami.

MSW ogłosiło, że działania te będą realizowane w ramach obowiązujących już wcześniej porozumień o współpracy między służbami policyjnymi obu państw.

Donald Tusk zwrócił się do władz w Madrycie

Na wydarzenia w Cuecie zareagował premier Donald Tusk, który przypomniał, jak nasz kraj radzi sobie z nielegalną migracją. "Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych" - podkreślił.

"Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się premier Czech Andrej Babisz, który stwierdził w piątek, że strefa Schengen powinna "zostać natychmiast zamknięta dla Hiszpanii".

Hiszpania. Migranci masowo przedostają się do Cuety

Hiszpańskie MSW poinformowało w piątek, że spośród ponad 50 tys. migrantów, którzy w ostatnich dniach przedostali się do Ceuty, około 37,5 tys. wróciło już do Maroka.

Wcześniej informowano, że do 85-tysięcznej Ceuty w sposób niekontrolowany dotarło około 60 tys. osób.

Według hiszpańskich mediów zapalnikiem obecnego kryzysu mogło być niedawne orzeczenie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który uznał, że tzw. natychmiastowe zawracanie migrantów jest zgodne z prawem w przypadku osób, które nielegalnie przedostały się do Hiszpanii, pokonując płot graniczny lub inne zabezpieczenia, ale nie tych, którzy dostali się na terytorium kraju przez miejsca nieobjęte takimi barierami, jak np. morze. Informacja o tym orzeczeniu rozeszła się po mediach społecznościowych.