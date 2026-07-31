Dotąd pracownik w skrajnym upale mógł powstrzymać się od pracy jedynie na podstawie art. 210 Kodeksu pracy, gdy warunki stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia.

Nowe przepisy wypełniają tę lukę: określają konkretne progi temperatur i obowiązki pracodawcy, zanim dojdzie do sytuacji krytycznej. Podstawą jest rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2026 r.

Co regulują nowe przepisy?

Rozporządzenie wyznacza dwa progi. Pierwszy to temperatura, po której przekroczeniu pracy nie wolno wykonywać. Nie może być ona wyższa niż:

35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach pracy

32 stopnie Celsjusza podczas ciężkiej pracy fizycznej wykonywanej na zewnątrz, jeżeli wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal u mężczyzn lub 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany

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Po przekroczeniu tych limitów wykonywanie pracy będzie musiało być wstrzymane. Oprócz tego, przepisy nałożą na pracodawcę obowiązek ograniczenia wpływu upału na zdrowie zatrudnionych, jeśli temperatura będzie wyższa niż:

28 stopni Celsjusza w pomieszczeniu pracy

25 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest ciężka praca fizyczna wiążąca się z wydatkiem energetyczny m powyżej 1500 kcal u mężczyzn lub 1000 kcal u kobiet w ciągu zmiany

25 stopni Celsjusza podczas pracy wykonywanej na otwartej przestrzeni

W pomieszczeniach będzie można zastosować rozwiązania techniczne obniżające temperaturę lub hamujące jej wzrost. Jeśli natomiast nie pozwolą na to względy technologiczne, pracodawca będzie musiał odpowiednio zmienić organizację pracy. Przy pracy wykonywanej na zewnątrz konieczne będą rozwiązania organizacyjne dostosowane do warunków i specyfiki wykonywanych zadań.

Przestrzegania przepisów BHP pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy, a ich nieprzestrzeganie jest wykroczeniem z art. 283 Kodeksu pracy. Od 8 lipca 2026 r. grozi za nie wyższa grzywna; od 2 tys. do 60 tys. zł (wcześniej od 1 tys. do 30 tys. zł).

Pracodawca skonsultuje rozwiązania z pracownikami

Przepisy dotyczące temperatur w środowisku pracy regulują także sposób wprowadzania zmian ograniczających wpływ wysokiej temperatury na zdrowie pracowników.

"Rozwiązania organizacyjne pracodawca będzie ustalał po konsultacji z pracownikami w ramach komisji bhp. Jeżeli taka komisja nie działa u pracodawcy, rozwiązania te będzie on ustalał w trybie art. 237 11a. Kodeksu pracy, po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami" - czytamy na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

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Zgoda załogi nie będzie potrzebna, ale konsultacji nie można pominąć. Po ich zakończeniu pracodawca musi poinformować pracowników o przyjętych zasadach w sposób przyjęty w zakładzie.

Nowe obowiązki nie dla wszystkich

Nowe zasady nie dotyczą wszystkich rodzajów prac. Maksymalnych limitów temperatur nie stosuje się m.in. przy pracach służących ochronie życia i zdrowia ludzi, usuwaniu awarii oraz zapewnieniu ciągłości podstawowych usług publicznych.

Przepisy nie obejmą też funkcjonariuszy służb mundurowych, żołnierzy oraz pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Granica 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach nie będzie obowiązywać także wtedy, gdy jej zachowanie okaże się niemożliwe ze względów technologicznych.

Bibliografia:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2026 r. poz. 927). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.).







red. / polsatnews.pl