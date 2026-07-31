Trzęsienie ziemi w CPK. Rada Nadzorcza podjęła decyzję
Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego odwołała prezesa spółki Filipa Czernickiego oraz członka zarządu Dariusza Kusia. Do czasu powołania nowego prezesa jego obowiązki będzie pełnił Marcin Michalski, obecny członek zarządu.
Rada Nadzorcza CPK podjęła decyzję o odwołaniu prezesa Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Informację potwierdziło biuro prasowe spółki, publikując oficjalny komunikat.
Obowiązki prezesa zarządu przejmie Marcin Michalski, który zasiada w zarządzie spółki od kwietnia 2024 roku. Rada Nadzorcza zapowiedziała jednocześnie, że w najbliższym czasie rozpocznie postępowanie mające na celu uzupełnienie składu zarządu.
Zmiany w CPK. Jest oficjalny komunikat
Jak przekazano, decyzję o odwołaniu Filipa Czernickiego i Dariusza Kusia Rada Nadzorcza podjęła 30 lipca.
"Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego 30 lipca 2026 zdecydowała o odwołaniu z pełnionych funkcji prezesa zarządu spółki dr. Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie Marcin Michalski, obecnie członek zarządu spółki" - poinformowano w komunikacie.
Marcin Michalski przez ostatnie trzy lata był dyrektorem zarządzającym w Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora zarządzającego.
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Kolejna zmiana w CPK. Odwołano prezesa CPK
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