Rada Nadzorcza CPK podjęła decyzję o odwołaniu prezesa Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Informację potwierdziło biuro prasowe spółki, publikując oficjalny komunikat.

Obowiązki prezesa zarządu przejmie Marcin Michalski, który zasiada w zarządzie spółki od kwietnia 2024 roku. Rada Nadzorcza zapowiedziała jednocześnie, że w najbliższym czasie rozpocznie postępowanie mające na celu uzupełnienie składu zarządu.

Zmiany w CPK. Jest oficjalny komunikat

Jak przekazano, decyzję o odwołaniu Filipa Czernickiego i Dariusza Kusia Rada Nadzorcza podjęła 30 lipca.

"Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego 30 lipca 2026 zdecydowała o odwołaniu z pełnionych funkcji prezesa zarządu spółki dr. Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, pełnić będzie Marcin Michalski, obecnie członek zarządu spółki" - poinformowano w komunikacie.

Marcin Michalski przez ostatnie trzy lata był dyrektorem zarządzającym w Banku Ochrony Środowiska. Wcześniej przez ponad 20 lat pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora zarządzającego.

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Kolejna zmiana w CPK. Odwołano prezesa CPK

Odwołanie prezesa i członka zarządu to kolejna istotna zmiana kadrowa wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego w ostatnich tygodniach.

W czerwcu ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. CPK odwołany został wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Zastąpił go Piotr Malepszak, który wcześniej odpowiadał za obszar transportu kolejowego.

Według wcześniejszych informacji Interii Biznes decyzję o odwołaniu Laska miał podjąć premier Donald Tusk. Wśród powodów wskazywano napiętą sytuację w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz względy osobiste wiceministra.