Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w czwartek Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu.

"Dzisiaj Rada Pokoju osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie całkowitego rozbrojenia Hamasu i wszystkich innych uzbrojonych grup w Strefie Gazy. To monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

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Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy.

Donald Trump: Jest porozumienie w sprawie Strefy Gazy. "Izrael wycofa się"

Jak dodał prezydent, osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazą rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju. "Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych" - podkreślił Trump. Prezydent stwierdził, że jest to ważny krok we wdrażaniu 20-punktowego tzw. planu Trumpa.

Amerykański przywódca zapowiedział, że porozumienie będzie realizowane etapami. "Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów" - kontynuował Trump.

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"Rok temu trwała brutalna wojna, kryzys humanitarny, a zakładnicy byli przetrzymywani w brutalnej niewoli. Osiągnęliśmy historyczny postęp, ale wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia" - oświadczył prezydent USA.

Kruchy rozejm w Strefie Gazy. "Zagrożenie nie będzie mogło się odbudować"

Trump dziękował też mediatorom - Egiptowi, Katarowi i Turcji - i swojemu zespołowi. "Zagrożenie, które wyłoniło się ze Strefy Gazy 7 października, nie będzie mogło się odbudować!" - napisał Trump, odnosząc się do ataku Hamasu na Izrael z 2023 r.

Wcześniej w czwartek izraelski dziennik "Haarec" poinformował o znaczącym postępie w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Przewiduje ona m.in. rozbrojenie Hamasu, wycofanie się wojsk izraelskich, które wciąż kontrolują około 60 proc. terytorium Strefy Gazy, i wprowadzenie tam międzynarodowych sił pokojowych.

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Od 10 października 2025 r. trwa tam zawieszenie broni, lecz jest ono przerywane regularnymi izraelskimi atakami. Według władz lokalnych od tego czasu zginęło w nich 1214 Palestyńczyków. Strona izraelska informowała, że w wyniku palestyńskich ataków poległo w tym czasie czterech żołnierzy.

Na początku lipca Hamas ogłosił rozwiązanie swoich cywilnych struktur administracyjnych w Strefie Gazy i przekazanie władzy technokratycznemu palestyńskiemu komitetowi (NCAG), nadzorowanemu przez Radę Pokoju. To realizacja jednego z punktów porozumienia rozejmowego.