Do wypadku doszło w piątek około godziny 11:30 na placu budowy apartamentowca przy ulicy Leśnej w Świeradowie-Zdroju - przekazał portal lwowecki.info.



Przekazano, że około pracownik zakładał osłony na przewody elektryczne w garażu podziemnym powstającego budynku.

Ze zgłoszenia przekazanego służbom wynikało, że mężczyzna został porażony prądem, a następnie spadł z wysokości. Jak ustalił portal "Gazety Wrocławskiej", 23-letni pracownik spadł z drabiny z wysokości około dwóch metrów.

Świeradów-Zdrój. Śmierć na budowie. Porażony prądem pracownik spadł z wysokości

Z wstępnych informacji wynika, że poszkodowanego mieli odnaleźć inni pracownicy przebywający na budowie, którzy powiadomili służby ratunkowe. Na miejsce skierowano zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji.

Jak dodano, ratownicy niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy mężczyźnie. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa trwała około godzinę, jednak nie udało się przywrócić funkcji życiowych poszkodowanemu. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

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W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy z OSP Świeradów-Zdrój, OSP Pobiedna i funkcjonariusze PSP w Lubaniu. Na miejscu pracuje prokurator, który wyjaśnia szczegóły tragicznego wypadku.