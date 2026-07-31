Strzały podczas pościgu za kierowcą BMW. Potrącił policjanta

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem w Sosnowcu. Wszystko zaczęło się od próby zatrzymania do policyjnej kontroli kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Siedzący za kierownicą BMW mężczyzna nie zatrzymał się jednak na wezwanie mundurowych i zaczął uciekać.

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- Policjanci katowickiej grupy "Speed", patrolując drogę krajową nr 94, ujawnili samochód osobowy marki BMW, który przekroczył prędkość. W związku z tym, wydane zostały sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, natomiast kierujący podjął próbę ucieczki - poinformował w rozmowie z Interią mł. asp. Sebastian Chojnacki z KMP w Katowicach.

Rozpoczął się pościg. Z relacji RMF FM wynika, że mężczyzna był nieuchwytny przez wiele kilometrów. W końcu został zatrzymany na terenie Czeladzi.

Uciekający kierowca BMW potrącił policjanta. Padły strzały

- Policjanci próbowali kilkukrotnie zatrzymać mężczyznę, udało się to za pomocą samochodu służbowego na ulicy Wiejskiej w Czeladzi - relacjonował mł. asp. Marcin Szopa z KPP w Czeladzi.

Jednak zanim do tego doszło, kierowca najechał na jednego z interweniujących funkcjonariuszy. Wtedy mundurowi użyli broni, oddając sześć strzałów ostrzegawczych w powietrze oraz dwa w opony auta.

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Z zatrzymanym prowadzone są obecnie czynności pod nadzorem prokuratury. Jak się okazało mężczyzna miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Po zatrzymaniu 31-latek trafił do szpitala z urazem ręki. Policja przekazała, że stan potrąconego funkcjonariusza jest stabilny.