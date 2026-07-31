Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ w piątek, a spotkanie odbyło się tego samego dnia po południu. Notę protestacyjna w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski pocisku manewrującego, wręczył przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej podsekretarz stanu Robert Kupiecki.

- Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym - oświadczył po spotkaniu rzecznik resortu.

Rosyjski ambasador Gieorgij Michno usłyszał też w siedzibie polskiej dyplomacji, że "jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niedowolna i jest nie do przyjęcia". - Pan ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia tej nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, w której giną niewinni ludzie - powiedział Wewiór.

Rzecznik MSZ był dopytywany przez dziennikarzy o reakcję ze strony Michno. - To było bardzo krótkie, profesjonalne spotkanie. Pan ambasador przyjął notę protestacyjną. W takich sytuacjach nie ma za bardzo przestrzeni na dłuższą dyskusję - odpowiedział.

- Bardzo moc jasno pan ambasador usłyszał nasze stanowisko, usłyszał podkreślenie też o naszej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami - zaznaczył.

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