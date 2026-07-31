MSZ komentuje wezwanie ambasadora. Otrzymał notę protestacyjną

Polska

Ambasador Rosji Gieorgij Michno otrzymał notę protestacyjną - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór po tym, jak resort wezwał przedstawiciela dyplomatycznego Kremla. Sprawa ma związek z uderzeniem rakiety nad ranem w czwartek na terenie województwa lubelskiego. Jak dodał Wewiór, ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia wojny w Ukrainie.

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przed budynkiem z godłem Polski i tabliczką "Ministerstwo Spraw Zagranicznych", trzymając mikrofony.
Polsat News
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że ambasadorowi Rosji została wręczona nota dyplomatyczna

Rosyjski ambasador został wezwany do MSZ w piątek, a spotkanie odbyło się tego samego dnia po południu. Notę protestacyjna w związku z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski pocisku manewrującego, wręczył przedstawicielowi Federacji Rosyjskiej podsekretarz stanu Robert Kupiecki.

 

- Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym - oświadczył po spotkaniu rzecznik resortu. 

 

Rosyjski ambasador Gieorgij Michno usłyszał też w siedzibie polskiej dyplomacji, że "jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest niedowolna i jest nie do przyjęcia". - Pan ambasador usłyszał też wezwanie do zakończenia tej nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie, w której giną niewinni ludzie - powiedział Wewiór. 

 

Rzecznik MSZ był dopytywany przez dziennikarzy o reakcję ze strony Michno. - To było bardzo krótkie, profesjonalne spotkanie. Pan ambasador przyjął notę protestacyjną. W takich sytuacjach nie ma za bardzo przestrzeni na dłuższą dyskusję - odpowiedział. 

 

- Bardzo moc jasno pan ambasador usłyszał nasze stanowisko, usłyszał podkreślenie też o naszej współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami - zaznaczył. 

 

Wkrótce więcej informacji. 

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
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