Ostrzeżenia I stopnia przed upałem wydano dla północnej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz północy woj. podlaskiego.

W piątek między godz. 12 a 20 temperatura wyniesie tam od 30 do 32 st. C.

Alerty II stopnia obowiązują w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim i śląskim, a także na południu woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz na północy woj. lubuskiego.

Na większości tych obszarów w piątek prognozowana jest temperatura od 33 do 36 st. C. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 20. W części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego alerty potrwają również w sobotę, gdy temperatura może osiągnąć 33 st. C.

Alerty III stopnia w ośmiu województwach. IMGW ostrzega

Najwyższy, III stopień ostrzeżeń, wydano dla woj. lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego.

Alert ten oznacza wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof, a także stanowić zagrożenie dla życia.



W zachodniej części kraju alerty obowiązują do piątku do godz. 20. Na wschodzie pozostaną w mocy do soboty wieczorem. Temperatura ma tam wynieść od 31 do nawet 36 st. C. Najwyższe temperatury prognozowane są na południowym wschodzie kraju.

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Jaka jest pogoda? Po upałach nadejdą burze

W zachodniej części woj. zachodniopomorskiego obowiązuje także ostrzeżenie I stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują porywy wiatru do 70 km/h oraz opady deszczu od 5 do 10 mm.

W piątek od zachodu nad Polskę zacznie nasuwać się chłodny front atmosferyczny. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a wieczorem również burze z gradem. Lokalnie może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach 80 km/h, na południowym zachodzie nawet do 90 km/h.

W nocy z piątku na sobotę burze utrzymają się nad znaczną częścią kraju. Lokalnie suma opadów może wzrosnąć do 40 mm, a porywy wiatru osiągnąć 100 km/h.

W sobotę słonecznie będzie jedynie na krańcach południowo-wschodniej Polski. W pozostałej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z gradem.

Temperatura wyniesie od 23-27 st. C na północy i zachodzie, około 30-33 st. C w centrum oraz do 35 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem będzie chłodniej - od 18 do 22 st. C.