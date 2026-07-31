Powstańcy Warszawscy w programie "Najważniejsze pytania". Oglądaj od 18:00
Polska
Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będą Powstańcy Warszawscy: Ryszard Cholewa "Rysiek" oraz Bogdan Bartnikowski "Mały". Rozmowę poprowadzą Przemysław Szubartowicz i Karolina Olejak. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Najważniejsze pytania program publicystyczny z udziałem polityków i liderów opinii
"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.
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