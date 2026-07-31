Polskie MSZ wzywa ambasadora Rosji. Jest komunikat Donalda Tuska

Polska

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce w związku z uderzeniem rakiety - przekazał premier Donald Tusk. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział w Polsat News, że spotkanie ma odbyć się w piątek późnym popołudniem. W czwartek nad ranem rosyjska rakieta Ch-101 spadła na ziemię w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

Dwóch mężczyzn w garniturach, jeden mówi do mikrofonu, drugi gestykuluje.
PAP/Radek Pietruszka
Premier Donald Tusk poinformował o wezwaniu ambasadora Rosji do MSZ

Premier Donald Tusk poinformował w mediach społecznościowych, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w piątek wezwało ambasadora Rosji w Polsce w związku z uderzeniem rakiety. Wiadomość opublikował w języku angielskim.

 

 

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że dalsze informacje podane zostaną podane po rozmowie z rosyjskim ambasadorem.

 

- Najpierw pan ambasador usłyszy, co mamy mu do powiedzenia na ten temat, a dopiero potem będziemy informować media - powiedział na antenie Polsat News rzecznik MSZ pytany o szczegóły zbliżającej się rozmowy. - Spotkanie ma odbyć się dzisiaj późnym popołudniem - zdradził urzędnik.

Tarnawa-Kolonia. Pocisk w przestrzeni powietrznej Polski

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) przekazało, że w nocy ze środy na czwartek, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16 ale obiekt zniknął z radarów. Miejsce jego upadku zlokalizowano koło miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim.

 

W czwartek rano na Lubelszczyznę udał się premier Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON, szefa MSWiA i odpowiednich służb.

 

Jak poinformował premier, polska przestrzeń powietrzna została naruszona prawdopodobnie przez rosyjski pocisk CH101. Podkreślił jednak, że informacja ta wymaga jeszcze sprawdzenia. Pocisk spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim, w terenie niezabudowanym. Premier powiedział, że "nie ma żadnych informacji o ofiarach ani o stratach".

 

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Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że jeden pocisk przekroczył polską przestrzeń powietrzną, a drugi był blisko, ale obiekt zawrócił przed granicą.

 

Tej samej nocy Rosja uderzyła w Kijów i obwód kijowski, a także obwody dniepropietrowski, lwowski, połtawski, charkowski, mikołajowski, sumski, winnicki, czerkaski oraz iwanofrankiwski. Zginęło 6 osób, w tym dwójka dzieci. Jak poinformował mer Lwowa Andrij Sadowy, w wyniku ataku na miasto około 20 osób zostało rannych.

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Wiktor Kazanecki / wka / polsatnews.pl
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