Minister obrony narodowej przekazał, że "przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20".

Rosyjski Ił-20 znajdował się 40 km od Kołobrzegu. Został przechwycony przez polskie F-16

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to kolejna sytuacja, w której tego typu rosyjska maszyna bez planu lotu i włączonego transpondera znalazła się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad wodami Morza Bałtyckiego. "Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej" - podkreślił wicepremier.

❗Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim❗️

Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni… pic.twitter.com/aQH0Pwj3nf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 31, 2026

Do incydentu doszło zaledwie dzień po tym, jak rosyjska rakieta manewrujący Ch-101 spadła na pole w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.

W tym miesiącu nad Bałtykiem doszło do kilku przechwyceń rosyjskich samolotów przez polskie pary dyżurne. 14 lipca około 30 km od Ustki przejęty został Ił-20. Dwa dni później polscy piloci znów ruszyli do akcji. Przechwycili wtedy dwa wielozadaniowe Su-30, a jeszcze tego samego dnia interweniowali w związku z kolejnym pojawieniem się Ił-20 w pobliżu polskiej granicy.

Nie tylko Polska znajduje się w ostatnim czasie pod zwiększoną presją Moskwy. Również Rumunia poderwała dwa myśliwce F-16 po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, o czym poinformował tamtejszy resory obrony w czwartek wieczorem.

Między 24 do 26 lipca rumuńskie siły powietrzne, wspierane przez włoskie Eurofightery w ramach misji NATO Air Policing, zestrzeliły trzy drony wojskowe typu Shahed. Wszystkie trzy misje bojowe zostały wykonane przez pilotów F-16.

Lubelszczyzna. Rosyjska rakieta Ch-101 spadła w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia

W nocy ze środy na czwartek w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim spadł rosyjski pocisk Ch-101. W tym samym czasie narodowe, jak i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy.

Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został w nocy system wczesnego ostrzegania. Premier Donald Tusk poinformował, że nie ma żadnych powodów sądzić, aby celem tego pocisku miała być Polska.

Szef polskiego rządu w piątek po południu poinformował, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która wczoraj trafiła w polskie terytorium".