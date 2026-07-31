Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot. Był 40 km od Kołobrzegu
Para polskich F-16 przechwyciła nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyna znajdowała się około 40 km od Kołobrzegu.
Minister obrony narodowej przekazał, że "przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20".
Rosyjski Ił-20 znajdował się 40 km od Kołobrzegu. Został przechwycony przez polskie F-16
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to kolejna sytuacja, w której tego typu rosyjska maszyna bez planu lotu i włączonego transpondera znalazła się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad wodami Morza Bałtyckiego. "Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej" - podkreślił wicepremier.
Do incydentu doszło zaledwie dzień po tym, jak rosyjska rakieta manewrujący Ch-101 spadła na pole w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.
W tym miesiącu nad Bałtykiem doszło do kilku przechwyceń rosyjskich samolotów przez polskie pary dyżurne. 14 lipca około 30 km od Ustki przejęty został Ił-20. Dwa dni później polscy piloci znów ruszyli do akcji. Przechwycili wtedy dwa wielozadaniowe Su-30, a jeszcze tego samego dnia interweniowali w związku z kolejnym pojawieniem się Ił-20 w pobliżu polskiej granicy.
Nie tylko Polska znajduje się w ostatnim czasie pod zwiększoną presją Moskwy. Również Rumunia poderwała dwa myśliwce F-16 po wykryciu celów powietrznych w pobliżu granicy z Ukrainą, o czym poinformował tamtejszy resory obrony w czwartek wieczorem.
Między 24 do 26 lipca rumuńskie siły powietrzne, wspierane przez włoskie Eurofightery w ramach misji NATO Air Policing, zestrzeliły trzy drony wojskowe typu Shahed. Wszystkie trzy misje bojowe zostały wykonane przez pilotów F-16.
Lubelszczyzna. Rosyjska rakieta Ch-101 spadła w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia
W nocy ze środy na czwartek w pobliżu wsi Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim spadł rosyjski pocisk Ch-101. W tym samym czasie narodowe, jak i sojusznicze systemy rozpoznania wykryły intensywną aktywność bojową lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej w zachodniej części Ukrainy.
Z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę w Lublinie oraz w kilku innych rejonach województwa lubelskiego uruchomiony został w nocy system wczesnego ostrzegania. Premier Donald Tusk poinformował, że nie ma żadnych powodów sądzić, aby celem tego pocisku miała być Polska.
Szef polskiego rządu w piątek po południu poinformował, że "Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rosyjskiego ambasadora w związku z rakietą, która wczoraj trafiła w polskie terytorium".Czytaj więcej