Pilna akcja wojskowego śmigłowca na Bałtyku. Lądował na promie, zabrał dziecko

Polska

Półtoraroczne dziecko ze względu na zły stan zdrowia zostało pilnie ewakuowane z promu płynącego do Szwecji. W akcji udział wziął śmigłowiec marynarki wojennej. - Dowódca podjął decyzję o lądowaniu na pokładzie promu - przekazał polsatnews.pl st. chor. szt. mar. Piotr Skalski, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Śmigłowiec ratowniczy z napisem SAR w locie na tle błękitnego nieba.
Marcin Braszak/X/Dowództwo Operacyjne RSZ
Śmigłowiec W-3WARM z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej brał udział w ewakuacji dziecka na promie

Załoga śmigłowca W-3WARM z Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej stanęła w czwartek przez zadaniem szybkiej ewakuacji 19-miesięcznego dziecka z promu płynącego do Szwecji.

Bałtyk. Akcja ratunkowa. Ewakuacja dziecka z promu

Powodem akcji był zły stan zdrowia malca. - Po 11:00 załoga została postawiona w stan gotowości numer jeden, co oznacza, że w krótkim czasie uruchomili śmigłowiec i udali się we wskazaną strefę - przekazał st. chor. szt. mar. Piotr Skalski, rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

 

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"Na morzu liczy się każda minuta - szybka reakcja, profesjonalizm i sprawna koordynacja działań" - przypomniało Dowództwo Operacyjne RSZ.

Śmigłowiec marynarki wojennej w akcji. "Lądowanie na pokładzie promu" 

Śmigłowiec ruszył w kierunku promu, który znajdował się około 10 km od Kuźnicy. - Po dotarciu dowódca podjął decyzję o lądowaniu na pokładzie promu - przekazał Skalski.

 

Dziecko zostało przejęte i ewakuowane do szpitala w Wejherowie w stanie stabilnym.

 

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Akcja została przeprowadzona we współpracy z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa, a koordynowana była przez Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego.

 

Była to 15. akcja ratownicza z udziałem lotników morskich w tym roku. "Całodobowa gotowość załóg i sprawne współdziałanie służb nieprzerwanie zapewniają bezpieczeństwo na polskich obszarach morskich" - zapewniono we wpisie.

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
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