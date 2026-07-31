W piątek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców w całym kraju wiadomość o treści: "MSWiA: Bądź przygotowany. Pobierz poradnik bezpieczeństwa". SMS odsyłał do rządowej strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

SMS odsyłał do strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl. Jak sprawdzili użytkownicy, po kliknięciu w link pojawiał się jednak problem z dostępem do strony. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących rządowej witryny odnotował serwis Downdetector, monitorujący awarie i problemy z działaniem usług internetowych.

- To przejściowe problemy, związane z dużą liczbą wejść na strony, bez żadnych problemów technicznych - powiedział PAP dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji Marek Gieorgica.

Matysiak i Mentzen uderzają w Kierwińskiego. Chodzi o link w alercie RCB

Sposób przeprowadzenia akcji skrytykowała posłanka Paulina Matysiak. Zarzuciła szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu, że rozesłanie enigmatycznego komunikatu z linkiem mogło wywołać wśród odbiorców niepokój.

"Doskonały Marcin Kierwiński rozsyłający alertem RCB enigmatyczną wiadomość z linkiem. Strony rządowe padły. Ludzie nie wiedzą, o co chodzi i czy dzieje się coś poważnego" - napisała parlamentarzystka.

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Matysiak zwróciła także uwagę na rozbieżność pomiędzy piątkową wiadomością a wcześniejszymi instrukcjami publikowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "A wisienką na torcie niech będzie to, że jeszcze niecałe dwa lata temu uczono obywateli, że alerty RCB nie zawierają linków" - dodała.

Na tę samą rozbieżność zwrócił uwagę również lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Polityk podkreślił, że alert został wysłany z linkiem do strony, która początkowo nie wytrzymała dużej liczby wejść użytkowników z całego kraju.

"W dodatku Alert nie powinien wysyłać linków. Wcześniej szły ostrzeżenia rządowe, żeby nie klikać w linki i zapewnienia, że Alert RCB nie będzie wysyłał linków" - napisał Mentzen.

Rząd pod ostrzałem po wysłaniu SMS-ów. "Alert nie powinien zawierać linków"

Politycy nawiązali do komunikatu opublikowanego we wrześniu 2024 roku, gdy pojawiły się fałszywe SMS-y podszywające się pod Alert RCB. Centrum ostrzegało wówczas przed wiadomościami zawierającymi podejrzane odnośniki. "Przypominamy, że prawdziwe Alerty RCB nie zawierają linków ani prośby o kliknięcie w odnośnik" - napisano.

RCB zalecało, aby autentyczność otrzymanej wiadomości sprawdzać na oficjalnej stronie internetowej instytucji oraz w jej mediach społecznościowych. Odbiorcy SMS-ów zawierających link mieli natomiast nie klikać w odnośnik i nie odpowiadać na wiadomość.

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Sprawdziliśmy także treść alertów RCB rozsyłanych w ciągu ostatniego roku. W przeanalizowanych przez nas wiadomościach nie zamieszczano linków ani próśb o przejście na wskazaną stronę internetową.

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Cyfryzacji z pytaniami dotyczącymi tej rozbieżności oraz powodów odejścia od dotychczasowej praktyki. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.