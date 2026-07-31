W internecie pojawiło się nagranie z lądowania potężnego samolotu wojskowego na zwyklej, publicznej drodze w Szwecji. Był to należący do francuskich sił powietrznych Airbus A400M.

Na filmie wykonanym przed jednego z kierowców, widać ogromną maszynę przelatującą nisko nad samochodami, która następnie płynnie ląduje na zamkniętej części jezdni.

Potężny samolot wylądował na drodze. "Mógłby operować z dowolnego miejsca"

Jak się okazało samolot nie uległa awarii, lecz był to element ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w ramach NATO.

Warto podkreślić, że wylądowanie takim kolosem na tak wąskiej drodze to nie lada wyczyn. Airbus A400M ma rozpiętość skrzydeł aż 42,4 metrów, a jego masa własna wynosi 78,6 tys. kilogramów.

"W przypadku wojny oznacza to, że A400M - pilotowany przez kompetentną załogę - mógłby operować praktycznie z dowolnego miejsca na kontynencie europejskim, nawet w razie tymczasowej neutralizacji baz lotniczych" - skomentował nagranie francuski analityk wojskowy Etienne Marcuz.