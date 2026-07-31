Ogromny samolot wylądował na drodze. Kierowcy zadziwieni, jest nagranie

Świat

Wojskowy samolot transportowy Airbus A400M wylądował na publicznej drodze w Szwecji. Wszystkiemu przyglądali się zdezorientowani kierowcy. Jak się okazało ogromna maszyna nie uległa awarii, lecz był to element ćwiczeń.

Widok z dołu na duży samolot wojskowy Airbus A400M z czterema silnikami i śmigłami, lecący na tle błękitnego nieba.
Wikimedia Commons/ERIC SALARD
Potężny Airbus A400M francuskich sił powietrznych ląduje na drodze podczas ćwiczeń NATO

W internecie pojawiło się nagranie z lądowania potężnego samolotu wojskowego na zwyklej, publicznej drodze w Szwecji. Był to należący do francuskich sił powietrznych Airbus A400M. 

 

Na filmie wykonanym przed jednego z kierowców, widać ogromną maszynę przelatującą nisko nad samochodami, która następnie płynnie ląduje na zamkniętej części jezdni.

 

Potężny samolot wylądował na drodze. "Mógłby operować z dowolnego miejsca"

Jak się okazało samolot nie uległa awarii, lecz był to element ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w ramach NATO.

 

Warto podkreślić, że wylądowanie takim kolosem na tak wąskiej drodze to nie lada wyczyn. Airbus A400M ma rozpiętość skrzydeł aż 42,4 metrów, a jego masa własna wynosi 78,6 tys. kilogramów.

 

"W przypadku wojny oznacza to, że A400M - pilotowany przez kompetentną załogę - mógłby operować praktycznie z dowolnego miejsca na kontynencie europejskim, nawet w razie tymczasowej neutralizacji baz lotniczych" - skomentował nagranie francuski analityk wojskowy Etienne Marcuz.

WIDEO: Berlin opłakuje śmierć Polki w zamachu. Zorganizowano symboliczną uroczystość
Dawid Kryska / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AIRBUS A400MĆWICZENIA WOJSKOWELĄDOWANIESAMOLOTŚWIATSZWECJA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 