Ogromny samolot wylądował na drodze. Kierowcy zadziwieni, jest nagranie
Wojskowy samolot transportowy Airbus A400M wylądował na publicznej drodze w Szwecji. Wszystkiemu przyglądali się zdezorientowani kierowcy. Jak się okazało ogromna maszyna nie uległa awarii, lecz był to element ćwiczeń.
W internecie pojawiło się nagranie z lądowania potężnego samolotu wojskowego na zwyklej, publicznej drodze w Szwecji. Był to należący do francuskich sił powietrznych Airbus A400M.
Na filmie wykonanym przed jednego z kierowców, widać ogromną maszynę przelatującą nisko nad samochodami, która następnie płynnie ląduje na zamkniętej części jezdni.
Potężny samolot wylądował na drodze. "Mógłby operować z dowolnego miejsca"
Jak się okazało samolot nie uległa awarii, lecz był to element ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w ramach NATO.
Warto podkreślić, że wylądowanie takim kolosem na tak wąskiej drodze to nie lada wyczyn. Airbus A400M ma rozpiętość skrzydeł aż 42,4 metrów, a jego masa własna wynosi 78,6 tys. kilogramów.
"W przypadku wojny oznacza to, że A400M - pilotowany przez kompetentną załogę - mógłby operować praktycznie z dowolnego miejsca na kontynencie europejskim, nawet w razie tymczasowej neutralizacji baz lotniczych" - skomentował nagranie francuski analityk wojskowy Etienne Marcuz.Czytaj więcej