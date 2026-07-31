Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował, że w piątek od rana prowadzone są oględziny i katalogowanie zabezpieczonych fragmentów rakiety, która w czwartek nad ranem spadła w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W czynnościach uczestniczy także specjalista z Ukrainy.

- Te wstępne czynności oględzin śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia pozwoliły nam na poczynienie już kategorycznych stwierdzeń, z jakim obiektem mieliśmy do czynienia - powiedział prok. Kozak.

Jak przekazał, potwierdzono, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, wyprodukowany w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów w obwodzie moskiewskim.

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