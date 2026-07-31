Nowe ustalenia po wybuchu na Lubelszczyźnie. Prokurata zabrała głos

Polska Karol Płatek / polsatnews.pl

- Rakieta, która w czwartek rozbiła się na Lubelszczyźnie, to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 - potwierdził w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak. Dodał, że śledczy ustalili również miejsce i czas jego produkcji. Więcej informacji prokuratura ma przekazać po zakończeniu prowadzonych czynności.

Dwóch żołnierzy w mundurach polowych i czerwonych beretach stoi tyłem do widza na polnej drodze, obserwując pola uprawne w tle.
PAP/Wojtek Jargiło
Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej w miejscu upadku obiektu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował, że w piątek od rana prowadzone są oględziny i katalogowanie zabezpieczonych fragmentów rakiety, która w czwartek nad ranem spadła w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W czynnościach uczestniczy także specjalista z Ukrainy.

 

- Te wstępne czynności oględzin śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia pozwoliły nam na poczynienie już kategorycznych stwierdzeń, z jakim obiektem mieliśmy do czynienia - powiedział prok. Kozak.

 

Jak przekazał, potwierdzono, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, wyprodukowany w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów w obwodzie moskiewskim.

 

Więcej informacji wkrótce...

WIDEO: Były wiceszef MSZ w nowej roli. Piotr Wawrzyk został kulinarnym influencerem
Czytaj więcej
LUBELSZCZYZNAOGLĘDZINYPOCISK CH-101POLSKAPROKURATURAPROKURATURA LUBLINPROWOKACJARAKIETA ROSYJSKAROSJA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 