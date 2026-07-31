Nowe ustalenia po wybuchu na Lubelszczyźnie. Prokurata zabrała głos
- Rakieta, która w czwartek rozbiła się na Lubelszczyźnie, to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 - potwierdził w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak. Dodał, że śledczy ustalili również miejsce i czas jego produkcji. Więcej informacji prokuratura ma przekazać po zakończeniu prowadzonych czynności.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak poinformował, że w piątek od rana prowadzone są oględziny i katalogowanie zabezpieczonych fragmentów rakiety, która w czwartek nad ranem spadła w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie. W czynnościach uczestniczy także specjalista z Ukrainy.
- Te wstępne czynności oględzin śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia pozwoliły nam na poczynienie już kategorycznych stwierdzeń, z jakim obiektem mieliśmy do czynienia - powiedział prok. Kozak.
Jak przekazał, potwierdzono, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, wyprodukowany w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów w obwodzie moskiewskim.
Więcej informacji wkrótce...Czytaj więcej