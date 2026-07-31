W czwartek w mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie z wnętrza samochodu służącego do przewozu osób. Widać na nim kobietę podróżującą z małym dzieckiem, która w pewnym momencie uderzyła pięścią siedzącego za kierownicą Ukraińca.

Pod adresem kierowcy padły również wyzwiska nawiązujące do jego narodowości. Sprawą szybko zainteresowali się policjanci, którzy podjęli działania zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz jego uczestników.

Ukraiński kierowca pobity przez pasażerkę

- Mundurowi dotarli do 35-letniego obywatela Ukrainy i przyjęli od niego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z jego treści wynikało, że mężczyzna realizował zamówiony przez kobietę kurs. Kiedy odmówił jej zatrzymania się przy sklepie, został przez nią uderzony w głowę - poinformowała podkom. Barbara Poznańska z KMP W Częstochowie.

Agresywną pasażerką okazała się 48-letnia mieszkanka Częstochowy, która po publikacji filmu w internecie, sama zgłosiła się na komendę. Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut dyskryminacji z powodu przynależności narodowej.

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- Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz poręczenie majątkowe. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo nawet pięć lat pozbawienia wolności - przekazała podkom. Barbara Poznańska.

To jednak nie koniec całej historii. Z uwagi na fakt, że w chwili zdarzenia kobieta miała pod opieką małe dziecko, sprawą zajmie się również sąd rodzinny.

Ataki na Ukraińców w Polsce

W ostatnich tygodniach w Polsce doszło do kilku aktów przemocy na tle narodowościowym w stosunku do obywateli Ukrainy. Głośny incydent miał miejsce we Wrocławiu, gdzie pobita została ukraińska para. W sprawie zatrzymano dwóch, wielokrotnie już notowanych mężczyzn - Tomasza M. i Adama C., którzy usłyszeli już zarzuty.

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Wcześniej Polskę obiegły informacje o ataku słownym na ukraińskie nastolatki w autobusie w Bielsku-Białej.

Policyjne statystyki wskazują, że w pierwszej połowie 2026 roku liczba zgłoszeń dotyczących tego typu incydentów w stosunku do Ukraińców wzrosła o ponad 30 procent w porównaniu do analogicznych okresów w latach ubiegłych (zgłoszono około 180 spraw).