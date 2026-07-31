Polityczny grill u Morawieckiego. Wskazał sympatykom swoje plany

W piątek w południe rozpoczęło się wydarzenie "Rozwój plus Wy", zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy.

Zapowiadano, że oprócz udziału w dyskusjach i panelach uczestnicy będą mogli skosztować dań z grilla. "Fakt faktem jest grill" - napisał w serwisie X dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, publikując zdjęcie z wydarzenia.

Fakt faktem jest grill 🍖 pic.twitter.com/IxawpBBIJU — Marcin Fijołek (@marcinfijolek) July 31, 2026

- Demografia jest wszystkim, demografia jest przeznaczeniem. Demografia to nie tylko statystyka. Demografia to silna armia, niepodległość, silna gospodarka. Od tego wszystko się zaczyna - mówił Morawiecki, otwierając "merytoryczny piknik". Na wydarzeniu były obecne kamery Polsat News.

Z kamerami @PolsatNewsPL jesteśmy na słynnym już "grillu" @RozwojPlus@MorawieckiM powitał ludzi "targanych niepohamowaną ambicją. Ambicją, która ma popchnąć naszą ojczyznę do przodu". pic.twitter.com/kB2XXu6v14 — Katarzyna Pyssa (@Kat_Pyssa) July 31, 2026

Mateusz Morawiecki o demografii. "Nasz naród może przestać istnieć"

Były premier dodał, że "łatwo może sobie wyobrazić, że za 25-30 lat, bez odpowiedniego zajęcia się demografią, polityka prorodzinną, nasz naród nie tylko może przestać coś znaczyć, ale może wpaść w sidła większych i może przestać istnieć".

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Według polityka "demografia jest naszym najważniejszym wyzwaniem".

- Nie poddamy się mimo różnych słów krytyki, które padają pod naszym adresem - dodał.

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Morawiecki mówił o migracji. "Nie ma na to naszej zgody"

Morawiecki mówił również o kwestii migracji. - Migracja nie jest żadną odpowiedzią na demografię. Migracja jest elementem współczesności przed którym albo trzeba się skutecznie bronić albo trzeba z niej korzystać - wskazywał były premier.

Polityk wspomniał o sytuacji w hiszpańskiej eksklawie Ceucie, dokąd przybyły tysiące imigrantów z Maroka. - Tysiące migrantów, które naruszyły strefę Schengen powoduje, że ta zasada, rebus sic stantibus (z łac. skoro sprawy przybrały taki obrót - red.), musi być jeszcze raz przemyślana w nowych okolicznościach - ocenił Morawiecki.

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- Nie możemy być poddani kwestii migracyjnej ze względu na to, że przynależymy do jakiejś organizacji. Nie ma na to naszej zgody - stwierdził były premier.

Konflikt w PiS. Jest nowy klub parlamentarny, Rozwój Plus zarejestrowany

Morawiecki w środę ogłosił, że powstanie nowy klub parlamentarny złożony z parlamentarzystów, którzy związani są z jego stowarzyszeniem Rozwój Plus, a którzy uważają, że zostali "wypchnięci" z PiS. Dodał, że klub postanowiło założyć "40 posłów i senator" i że będzie to polityczne forum działania stowarzyszenia Rozwój Plus.

W czwartek poseł Krzysztof Szczucki poinformował, że klub parlamentarny Rozwój Plus został zarejestrowany. Liczący łącznie 41 polityków, w większości byłych parlamentarzystów PiS, klub pojawił się już na sejmowej stronie w wykazie klubów i kół. Przewodniczącym jest Mateusz Morawiecki.

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We wtorek Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym - w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus - albo złożyły je w niewłaściwej formie. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej w PiS Karola Karskiego. Ma on każdym przypadkiem zajmować się indywidualnie, by - jak tłumaczy PiS - zakończyć procedurę statutową.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział w środę, że formalnie decyzja ws. wykluczenia z PiS parlamentarzystów, którzy dołączyli do stowarzyszenia Morawieckiego, nie zapadła, a postępowanie się toczy przed rzecznikiem dyscyplinarnym partii. Morawiecki i jego współpracownicy uważają, że już w ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o ich wykluczeniu z PiS, a świadczą o tym słowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS powiedział m.in., że każdy wiedział z czym wiąże się niezłożenie oświadczenia i że "koło trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS".

Zapowiadano, że oprócz udziału w dyskusjach i panelach uczestnicy będą mogli skosztować dań z grilla. "Fakt faktem jest grill" - napisał w serwisie X dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek, publikując zdjęcie z wydarzenia.