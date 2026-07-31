Minister finansów Andrzej Domański w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19:15

Polska

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" pojawi się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Prowadzący Marek Tejchman porozmawia z gościem o bieżących wydarzeniach politycznych. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przed ekranem z widokiem na nocne miasto.
Polsat News
Andrzej Domański

W drugiej części programu gościem będzie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej.

 

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne tutaj.

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Michał Blus / wka / polsatnews.pl / Polsat News
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