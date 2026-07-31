Minister finansów Andrzej Domański w "Gościu Wydarzeń". Transmisja od 19:15
Polska
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" pojawi się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Prowadzący Marek Tejchman porozmawia z gościem o bieżących wydarzeniach politycznych. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.
Andrzej Domański
W drugiej części programu gościem będzie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej.
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne tutaj.Czytaj więcej