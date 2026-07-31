W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" pojawi się minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Prowadzący Marek Tejchman porozmawia z gościem o bieżących wydarzeniach politycznych. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.