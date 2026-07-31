Blisko 50 tys. migrantów w ciągu doby. Interweniowało hiszpańskie wojsko

Świat

Sytuacja na granicy Hiszpanii z Marokiem gwałtownie się pogarsza. W ciągu ostatniej doby do Ceuty miało przedostać się około 49 tys. migrantów, a kolejne setki osób próbowały sforsować granicę w Melilli. Madryt wysłał na miejsce wojsko i zapowiedział odsyłanie migrantów.

Grupa ludzi w wodzie i na brzegu, niektórzy wyglądają na przeglądających śmieci, inni stoją i obserwują. Widoczny jest betonowy mur i ogrodzenie w tle, a także wzgórze pokryte piaskiem.
PAP/EPA/REDUAN DRIS
Hiszpania wysyła wojsko w związku z napływem migrantów do Ceuty z Maroka

W czwartek i w nocy z czwartku na piątek tysiące migrantów przedostało się do Ceuty z sąsiedniego Maroka. W tym mieście autonomicznym, jednej z dwóch - obok Melilli - eksklaw w Afryce, mieszka około 85 tys. osób.

 

Nadawca publiczny RTVE przekazał, że w piątek nad ranem setki osób brały udział w gwałtownych starciach na obszarach przygranicznych, próbując przedostać się z Maroka do Ceuty i Melilli.

 

Hiszpańska żandarmeria (Guardia Civil) poinformowała o wyłowieniu z wody 19 ciał osób, które próbowały dotrzeć do Ceuty drogą morską.

Kryzys migracyjny w Ceucie i Melilli. Hiszpania wysyła wojsko

W czwartek późnym wieczorem zamknięto przejście graniczne z Marokiem w Melilli po próbie masowego przekroczenia go przez migrantów. Sytuacja w tym mieście nie jest jednak tak poważna jak w Ceucie; lokalne władze szacowały, że granicę próbowało przekroczyć kilkaset osób.

 

Rząd w Madrycie wysłał wojsko w związku z kryzysem, a na miejsce udają się premier Pedro Sanchez i szef MSW Fernando Grande-Marlaska. Jak poinformował RTVE, premier kontaktował się w sprawie kryzysu migracyjnego z królem Filipem VI.

 

Minister ds. polityki terytorialnej Angel Victor Torres oświadczył w piątek, że Hiszpania będzie stosować umowy migracyjne podpisane z Marokiem w celu "odsyłania" osób, które w ostatnich godzinach masowo przybyły do Ceuty.

 

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Cytowane przez RTVE źródła w hiszpańskim MSZ zapewniły, że obecne relacje z Marokiem są "doskonałe", a współpraca w zakresie migracji między obydwoma krajami jest "intensywna". Oba państwa uzgodniły wspólne wzmocnienie wysiłków na rzecz rozwiązania kryzysu.

 

Politykę i reakcję rządu krytykuje opozycyjna Partia Ludowa (PP), która uważa, że władze dysponowały właściwymi środkami, aby zapobiec kryzysowi.

 

Hiszpańskie media przypominają wydarzenia z fali napływu migrantów do Ceuty z maja 2021 r., kiedy do miasta w ciągu dwóch dni przedostało się prawie 10 tys. osób.

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Agata Sucharska / ag / PAP / polsatnews.pl
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