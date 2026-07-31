System nadzoru radarowego Ministerstwa Obrony Narodowej Rumunii wykrył w czwartek wieczorem grupę celów powietrznych w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą.

Rumunia poderwała swoje myśliwce. Tajemnicze obiekty przy granicy z Ukrainą

Władze podjęły decyzję o poderwaniu myśliwców F-16. "Dwa samoloty F-16 z 86. Bazy Lotniczej w Borcea wystartowały o godzinie 21.12 w celu monitorowania sytuacji" - poinformował resort na serwisie X.

Rumuńskie ministerstwo przekazało, że podjęto decyzję o ogłoszeniu alarmu.

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"Narodowe Centrum Dowodzenia powiadomiło Generalny Inspektorat ds. Sytuacji Nadzwyczajnych o uruchomieniu środków ostrzegania ludności dla mieszkańców w okręgu Tulcea" - czytamy w komunikacie. Społeczeństwu przekazano komunikat RO-Alert.

Rumunia. Obiekty zniknęły z radarów. "Odnotowano wybuchy na terytorium Ukrainy"

W kolejnym komunikacie rumuński resort obrony przekazał, że obiekty powietrzne zniknęły z systemów monitoringu radarowego. "Przemieszczały się w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą, nie wkraczając do rumuńskiej przestrzeni powietrznej" - poinformowano.

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Według poprzedniego przekazu resortu "system nadzoru radarowego zarejestrował przerywane sygnały radarowe obiektów powietrznych w pobliżu granicy rzecznej z Ukrainą". Podano wówczas, że "cele poruszały się przez około 20 sekund w przestrzeni powietrznej Rumunii, około godziny 21:14, po czym przekroczyły granicę w kierunku Ukrainy".

"Po zniknięciu z systemów radarowych odnotowano wybuchy na terytorium Ukrainy" - dodano w najnowszym komunikacie.

Alarm lotniczy został odwołany w Rumunii o godz. 3.15.

Tarnawa-Kolonia. Pocisk spadł w Polsce. Był uzbrojony

Polska przestrzeń powietrzna w czwartek o godz. 3.40 została naruszona przez pocisk manewrujący, który po sześciu minutach spadł na pole w miejscowości Tarnawa-Kolonia na Lubelszczyźnie.

"Wczoraj w nocy, podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę, jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od Lublina. Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem rosyjska" - informował premier Donald Tusk.