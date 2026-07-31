Katastrofa myśliwca F-35 w USA. Pilot się katapultował

Świat

Myśliwiec F-35 Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych rozbił się w piątek na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii - poinformowały amerykańskie media. Pilot się katapultował, ale jego stan nie jest znany.

Nowoczesny samolot bojowy F-35 w locie, widoczny z boku na tle błękitnego nieba.
commons.wikimedia/Kaszynzki, Lockheed Martin
Samolot F-35 rozbił się na terenie bazy lotniczej w San Diego w Kalifornii (Zdj. ilustracyjne)

Przedstawiciele piechoty morskiej przekazali, że doszło do "incydentu lotniczego" z udziałem samolotu F-35 - podała stacja Fox 5. Według miejscowej redakcji ABC 10 News pilot katapultował się i został odnaleziony.

 

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Dotychczas nie ma informacji o tym, co było przyczyną katastrofy, ani o ewentualnych poszkodowanych.

"Wypadek klasy A". Katastrofa myśliwca F-35 w USA, stan pilota nie jest znany

Według lokalnych mediów w pobliżu miejsca wypadku wybuchł niewielki pożar.

 

Jak podał NBC News, rzecznik Korpusu Piechoty Morskiej potwierdził katastrofę i określił ją w oświadczeniu jako "wypadek klasy A", czyli najpoważniejszy rodzaj incydentów wojskowych i federalnych.

 

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Nie są znane przyczyny katastrofy. Rzecznik przekazał, że pilot został przetransportowany do placówki medycznej, ale nie podał, w jakim jest stanie. 

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Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
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