Przedstawiciele piechoty morskiej przekazali, że doszło do "incydentu lotniczego" z udziałem samolotu F-35 - podała stacja Fox 5. Według miejscowej redakcji ABC 10 News pilot katapultował się i został odnaleziony.

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Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Dotychczas nie ma informacji o tym, co było przyczyną katastrofy, ani o ewentualnych poszkodowanych.

"Wypadek klasy A". Katastrofa myśliwca F-35 w USA, stan pilota nie jest znany

Według lokalnych mediów w pobliżu miejsca wypadku wybuchł niewielki pożar.

Jak podał NBC News, rzecznik Korpusu Piechoty Morskiej potwierdził katastrofę i określił ją w oświadczeniu jako "wypadek klasy A", czyli najpoważniejszy rodzaj incydentów wojskowych i federalnych.

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Nie są znane przyczyny katastrofy. Rzecznik przekazał, że pilot został przetransportowany do placówki medycznej, ale nie podał, w jakim jest stanie.