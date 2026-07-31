Karambol na Dolnym Śląsku. 80-latek za kierownicą, są ranni

Polska

Sześć osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło o poranku na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Bardo. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy, w tym dwie ciężarówki i autobus. Według ustaleń policji zaczęło się od nieudanego manewru wyprzedzania 80-letniego kierowcy samochodu osobowego.

Uszkodzony samochód osobowy po wypadku drogowym.
Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich/Facebook
Na drodze krajowej nr 8 doszło do poważnego wypadku z udziałem czterech pojazdów

Do wypadku z udziałem czterech pojazdów doszło po godz. 7:00 na 49. kilometrze drogi krajowej numer 8 w okolicach miejscowości Bardo (woj. dolnośląskie).

Karambol przed Bardem. Zaczęło się od wyprzedzania

Ze wstępnych ustaleń policjantów komendy w Ząbkowicach Śląskich wynika, że 80-letni kierowca osobowego Renault, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z pojazdem ciężarowym, a następnie uderzył w wyprzedzany autobus. W wyniku zderzenia osobówka zjechała do rowu.

 

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Na tym się jednak nie skończyło. Po tym, jak ciężarówka zatrzymała się, najechał na nią inny pojazd ciężarowy

 

Policja poddała badaniu na obecność alkoholu kierowcę Renault. 80-latek był trzeźwy. 

Wypadek koło Ząbkowic Śląskich. Sześć osób poszkodowanych

Według Radia Wrocław autobusem podróżowało 39 osób, a samochodem osobowym - dwie. Kierowcy ciężarówek nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Łącznie w wypadku poszkodowanych zostało sześć osób.

 

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Na miejscu pracują policjanci i pozostałe służby. Droga pozostaje zablokowana.


"Jeśli możecie, wybierzcie inną trasę. Jeśli nie musicie wyjeżdżać w tej chwili, przełóżcie podróż na później. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę. Zwolnijcie, zachowujcie bezpieczny odstęp i dostosujcie prędkość do warunków. Bezpieczeństwo jest najważniejsze" - czytamy w komunikacie policji.

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