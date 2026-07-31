Do wypadku z udziałem czterech pojazdów doszło po godz. 7:00 na 49. kilometrze drogi krajowej numer 8 w okolicach miejscowości Bardo (woj. dolnośląskie).

Karambol przed Bardem. Zaczęło się od wyprzedzania

Ze wstępnych ustaleń policjantów komendy w Ząbkowicach Śląskich wynika, że 80-letni kierowca osobowego Renault, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z pojazdem ciężarowym, a następnie uderzył w wyprzedzany autobus. W wyniku zderzenia osobówka zjechała do rowu.

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Na tym się jednak nie skończyło. Po tym, jak ciężarówka zatrzymała się, najechał na nią inny pojazd ciężarowy.

Policja poddała badaniu na obecność alkoholu kierowcę Renault. 80-latek był trzeźwy.

Wypadek koło Ząbkowic Śląskich. Sześć osób poszkodowanych

Według Radia Wrocław autobusem podróżowało 39 osób, a samochodem osobowym - dwie. Kierowcy ciężarówek nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Łącznie w wypadku poszkodowanych zostało sześć osób.

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Na miejscu pracują policjanci i pozostałe służby. Droga pozostaje zablokowana.



"Jeśli możecie, wybierzcie inną trasę. Jeśli nie musicie wyjeżdżać w tej chwili, przełóżcie podróż na później. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę. Zwolnijcie, zachowujcie bezpieczny odstęp i dostosujcie prędkość do warunków. Bezpieczeństwo jest najważniejsze" - czytamy w komunikacie policji.