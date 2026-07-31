Karambol na Dolnym Śląsku. 80-latek za kierownicą, są ranni
Sześć osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło o poranku na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Bardo. Zderzyły się ze sobą cztery pojazdy, w tym dwie ciężarówki i autobus. Według ustaleń policji zaczęło się od nieudanego manewru wyprzedzania 80-letniego kierowcy samochodu osobowego.
Do wypadku z udziałem czterech pojazdów doszło po godz. 7:00 na 49. kilometrze drogi krajowej numer 8 w okolicach miejscowości Bardo (woj. dolnośląskie).
Karambol przed Bardem. Zaczęło się od wyprzedzania
Ze wstępnych ustaleń policjantów komendy w Ząbkowicach Śląskich wynika, że 80-letni kierowca osobowego Renault, wykonując manewr wyprzedzania, zderzył się z pojazdem ciężarowym, a następnie uderzył w wyprzedzany autobus. W wyniku zderzenia osobówka zjechała do rowu.
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Na tym się jednak nie skończyło. Po tym, jak ciężarówka zatrzymała się, najechał na nią inny pojazd ciężarowy.
Policja poddała badaniu na obecność alkoholu kierowcę Renault. 80-latek był trzeźwy.
Wypadek koło Ząbkowic Śląskich. Sześć osób poszkodowanych
Według Radia Wrocław autobusem podróżowało 39 osób, a samochodem osobowym - dwie. Kierowcy ciężarówek nie zgłaszali żadnych dolegliwości. Łącznie w wypadku poszkodowanych zostało sześć osób.
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Na miejscu pracują policjanci i pozostałe służby. Droga pozostaje zablokowana.
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"Jeśli możecie, wybierzcie inną trasę. Jeśli nie musicie wyjeżdżać w tej chwili, przełóżcie podróż na później. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę. Zwolnijcie, zachowujcie bezpieczny odstęp i dostosujcie prędkość do warunków. Bezpieczeństwo jest najważniejsze" - czytamy w komunikacie policji.