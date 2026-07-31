Sprawa immunitetu posła Króla. Jest decyzja Sejmu

Posłowie zgodzili się na uchylenie immunitetu Wojciechowi Królowi w obu sprawach wskazanych przez Prokuraturę Europejską. Nie poparli natomiast wniosku o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Sprawa Wojciecha Króla. Sejm głosował nad wnioskami wobec posła KO

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a trzech wstrzymało się od głosu. W drugim "za" zagłosowało 437 parlamentarzystów, przeciw było dwóch, a trzech ponownie wstrzymało się od głosu.

W przypadku zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla Sejm nie poparł przeciw zagłosowało 251 posłów, za było 181, a pięciu wstrzymało się od głosu.

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Sejmowa komisja wcześniej poparła uchylenie immunitetu

W środę sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu posłowi KO. Za taką decyzją opowiedziało się 15 członków komisji, jeden był przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie komisja negatywnie zaopiniowała wniosek dotyczący zatrzymania i tymczasowego aresztowania parlamentarzysty. Za wyrażeniem zgody było siedmioro posłów, przeciw dziewięcioro, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jeszcze przed rozpoczęciem debaty prokurator generalna Prokuratury Europejskiej Laura Kovesi zwróciła się o jej odroczenie. Zapowiedziała złożenie nowego wniosku wobec Wojciecha Króla, który miałby obejmować kolejne zarzuty. Komisja nie zgodziła się jednak na zmianę harmonogramu prac.

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Spraw Króla. Prokuratura Europejska: chodzi o łapówki za pomoc przy unijnych dotacjach

Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi przyjęcie ponad 1,4 mln zł łapówki w zamian za pomoc w uzyskaniu 27 mln zł unijnej dotacji na projekt "Stara Huta" w Chorzowie.

Według śledczych parlamentarzysta miał również przyjąć 27 tys. zł za pomoc w załatwieniu pracy w Tramwajach Śląskich i katowickim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także ułatwiać zdobywanie zamówień w jednej ze spółek samorządowych.

Sam Wojciech Król kwestionuje kompetencje Prokuratury Europejskiej do prowadzenia postępowania. W związku z tym zwrócił się do prokuratora generalnego Waldemara Żurka o zbadanie właściwości unijnego organu.