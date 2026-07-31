Prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas poinformował w piątek, że liczba migrantów, którzy w ostatnich dniach wdarli się do leżącej w północnej Afryce hiszpańskiej eksklawie, sięga 60 tysięcy. Stanowi to 70 procent ludności tego miasta.

Jak dodał Vivas, podczas najpoważniejszego kryzysu migracyjnego w tym mieście od 2021 roku zginęły już 34 osoby.

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Na wydarzenia zareagował premier Donald Tusk, który przypomniał, jak nasz kraj radzi sobie z nielegalną migracją. "Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych" - podkreślił.

"Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać" - dodał.

Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas… — Donald Tusk (@donaldtusk) July 31, 2026

W podobnym tonie wypowiedział się premier Czech Andrej Babisz, który stwierdził w piątek, że strefa Schengen powinna "zostać natychmiast zamknięta dla Hiszpanii".

Jego zdaniem za obecny kryzys, który nazwał "absolutnym skandalem", odpowiada hiszpański rząd, który prowadzi politykę migracyjną opartą na legalizacji pobytu nielegalnych migrantów, podczas gdy podejście UE jest odwrotne.

Również Departament Stanu USA ocenił, że "ten niedopuszczalny incydent jest bezpośrednim skutkiem celowych działań rządu Hiszpanii, zmierzających do umożliwienia i ułatwienia masowej nielegalnej migracji do Europy".

Tysiące migrantów wdarły się do Hiszpanii

W Ceucie, zamieszkiwanej przez około 85 tys. osób, trwa najpoważniejszy kryzys migracyjny od maja 2021 roku, kiedy do miasta przedostało się około 10 tys. migrantów. W mniejszym stopniu obecny kryzys dotyczy również Melilli, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, dokąd wtargnęło około 130 osób.

- Sytuacja jest nie do utrzymania (...). Zdecydowano się na działania zbyt późno i były one niewystarczające - powiedział prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas, cytowany przez portal radia Cadena SER. - Rząd musi podjąć energiczne, zdecydowane i natychmiastowe kroki - zaapelował polityk należący do opozycyjnej Partii Ludowej (PP).

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Szacunki hiszpańskiego MSW mówią o ponad 50 tysiącach osób, które przekroczyły granicę z Hiszpanią, z czego 25 tysięcy miało w piątek wrócić dobrowolnie do Maroka.

Kryzys migracyjny w Ceucie. Władze Hiszpanii wysłały wojsko

W piątek do Ceuty przybył premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który określił sytuację jako "naruszenie integralności terytorialnej" Hiszpanii i zapewnił, że procedury repatriacyjne zostaną przyspieszone we współpracy z władzami marokańskimi. Szef rządu oskarżył o spowodowanie kryzysu mafie zajmujące się handlem ludźmi.

Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko w celu opanowania sytuacji. Szefowa resortu obrony Margarita Robles poinformowała w piątek, że w mieście stacjonuje trzy tysiące żołnierzy "w pełnej gotowości do pomocy żandarmerii, policji oraz mieszkańcom Ceuty".