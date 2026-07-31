Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na jednej z linii kolejowych na Podkarpaciu. Jak przekazało Polregio, mężczyzna jadący elektryczną hulajnogą nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym, chociaż sygnalizator nadawał czerwone światło.

Na nagraniu udostępnionym ku przestrodze przez przewoźnika widać, jak kierujący hulajnogą wjeżdża na tory bezpośrednio przed nadjeżdżającym składem. Mężczyzna nie zdążył przejechać przez przejazd i uderzył w bok pociągu.

Hulajnogą uderzył w pociąg na Podkarpaciu. Polregio apeluje o ostrożność

W wyniku zderzenia kierujący hulajnogą został ranny i przewieziony do szpitala. Zdarzenie spowodowało również poważne utrudnienia na kolei. Linia, na której doszło do wypadku, była zablokowana przez niemal dwie godziny.

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Polregio określiło zachowanie mężczyzny jako skrajnie nieodpowiedzialne i zaapelowało do uczestników ruchu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

"Przejazd tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, które może zakończyć się tragicznie. Pojazd szynowy nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu, jego droga hamowania na torach to nawet kilkaset metrów" - podkreślił państwowy przewoźnik.

Spółka przypomniała, że przed przejazdem kolejowo-drogowym należy zachować szczególną ostrożność. Kierowcy, rowerzyści i użytkownicy hulajnóg muszą bezwzględnie zatrzymać się przed znakiem STOP oraz nie mogą wjeżdżać na przejazd, gdy sygnalizator nadaje czerwone światło. "Nie ryzykuj" - zaapelowało Polregio.