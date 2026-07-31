Dyspensa na wydarzeniu Morawieckiego. Organizatorzy informują przed grillem

Grill zaplanowano w godz. 14:00-18:00. W tym samym czasie, od godz. 14:00 do 15:30, ma odbyć się również pokaz "Live Cooking" z udziałem Grzegorza Pudy.

Równolegle uczestnicy będą mogli brać udział w dyskusjach dotyczących m.in. konstytucji, przemian politycznych, roli młodego pokolenia oraz historii Polski. Całość zakończą "Wieczorne rozmowy o Polsce" zaplanowane od godz. 20:00 do północy.

Rozwój Plus zaprasza na piątkowego grilla. Wierni otrzymali dyspensę

Termin imprezy może mieć znaczenie dla uczestników przestrzegających zasad obowiązujących w Kościele katolickim. Wierni, którzy ukończyli 14 lat, są zobowiązani w piątki do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, o ile tego dnia nie przypada uroczystość. Stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało jednak w tej sprawie specjalną informację dla uczestników.

"Jak zapewne wiecie, podczas jutrzejszego Festiwalu 'Rozwój plus Wy' będzie można skosztować pysznych dań z grilla. Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych" - przekazano.

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Organizatorzy wyjaśnili również, co powinny zrobić osoby chcące skorzystać z dyspensy. "Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego" - czytamy we wpisie.

"Wiemy, że jutro spotkają się osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości, dlatego zależy nam na tym, aby każdy czuł się komfortowo. Do zobaczenia już jutro! Zapowiada się piękny dzień" - dodano.

Kto może udzielić dyspensy od jedzenia mięsa?

W tym przypadku nie chodzi o dyspensę od postu ścisłego, lecz od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Takiej dyspensy może udzielić przede wszystkim biskup diecezjalny. Jego decyzja może dotyczyć wiernych przebywających na terenie całej diecezji albo określonej grupy osób.

W pojedynczych przypadkach dyspensy może udzielić również proboszcz. Dotyczy ona wówczas jego parafian oraz innych osób przebywających na terenie parafii. Duchowny może też zamienić obowiązek wstrzemięźliwości na inny uczynek pobożny.