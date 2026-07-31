Głos z Pałacu ws. rakiety w Polsce. Jasne stanowisko prezydenta

- Nie każdy przypadek przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, w tym wypadku przez rosyjską rakietę, wymaga zwoływania Rady Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział Rafał Leśkiewicz w rozmowie z dziennikarzem Polsat News Grzegorzem Urbankiem, odnosząc się do incydentu w Tarnawie-Kolonii na Lubelszczyźnie.

Dodał, że dla prezydenta najważniejsze jest obecnie ustalenie, w jaki sposób rakieta przekroczyła granicę, czy była monitorowana przez odpowiednie systemy oraz jakie wnioski z incydentu wyciągnie rząd.

Rakieta na Lubelszczyźnie. Pałac Prezydencki oczekuje raportu od rządu

Rzecznik Karola Nawrockiego podkreślił, że za bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej odpowiadają premier Donald Tusk i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pan prezydent przede wszystkim oczekuje rzetelnych, szczegółowych, bardzo dokładnych i precyzyjnych raportów dotyczących tego, co się wczoraj wydarzyło - zaznaczył.

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Jak dodał, Pałac Prezydencki chce również poznać odpowiedź na pytanie, jakie zmiany wprowadzono po incydencie z września ubiegłego roku, kiedy polską przestrzeń powietrzną naruszyły rosyjskie drony. Wówczas prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i oczekiwał przedstawienia rekomendacji dotyczących wzmocnienia systemu obrony powietrznej.

Rosyjska rakieta nad Polską. "Polacy poczuli się niedoinformowani"

Leśkiewicz wskazał również na konieczność poprawy systemu informowania obywateli o podobnych zagrożeniach.

- Pan prezydent oczekuje także, że ministerstwo obrony, ale przede wszystkim pan premier Donald Tusk przedstawi informacje na temat tego, co zrobić, by lepiej informować obywateli, którzy poczuli się wczoraj niedoinformowani w związku z tym incydentem - powiedział.

Ocenił, że potrzebne są działania prowadzone wspólnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak aby system ostrzegania i profilaktyki bezpieczeństwa działał skuteczniej.

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Nawrocki rozmawiał z premierem i szefem MON

Rzecznik przekazał, że jeszcze przed godziną 6:00 rano z prezydentem skontaktował się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a chwilę później Karol Nawrocki rozmawiał także z premierem Donaldem Tuskiem.

Leśkiewicz poinformował również, że prezydent pozostawał w kontakcie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą. Jak podkreślił, głowa państwa spokojnie oczekuje na raporty i analizy, które pozwolą ocenić przebieg incydentu oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość.