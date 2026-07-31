W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów na obiekt logistyczny Wildberries w Wołgogradzie wybuchł pożar - poinformowało w piątek biuro prasowe firmy na portalach społecznościowych.

"Atak spowodował pożar w centrum logistycznym firmy w Wołgogradzie. Na miejscu są strażacy. Wstępnie nie ma doniesień o ofiarach" - powiadomiło biuro prasowe firmy na Telegramie dodając, że przebudowano łańcuchy logistyczne, a dostawy i zamówienia są teraz odbierane w innych placówkach.

Rosja celem potężnego ataku. Wybuchł ogromny pożar

Centrum logistyczne Wildberries jest jednym z największych centrów magazynowania, sortowania i dystrybucji towarów o powierzchni 44 tysięcy metrów kwadratowych.

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Wcześniej w piątek gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że w wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, pięć osób zostało rannych, a w obiekcie paliwowo-energetycznym wybuchł pożar - podawała rosyjska agencja Interfax.

Jak poinformowała z kolei agencja Unian, nalot wymierzony był również w rafinerię ropy naftowej Łukoil w Wołgogradzie, jedną z największych rafinerii w Rosji.

Portal Fontanka dodał, że po ataku wołgogradzkie lotnisko wstrzymało działalność.

Wojna w Ukrainie. Kijów obrał sobie za cel magazyny Wildberries

Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały już obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomysku (kraj Stawropolski), w Symferopolu na okupowanym Krymie, w obwodzie woroneskim, Penzie oraz w Riazaniu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 proc.

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Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie i należącą do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce.

Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Portal Radia Swoboda zacytował wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oświadczył, że w magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów. Rosja odrzuca te oskarżenia.