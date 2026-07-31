Dym spowił Rosję. Ogromne pożary, lotnisko wstrzymało pracę. Celny atak Ukrainy

Świat

Atak ukraińskich dronów w Wołgogradzie na południu Rosji. W wyniku nalotu wybuchły rozległe pożary w rafinerii ropy naftowej oraz centrum logistycznym Wildberries. Nad miastem unosi się gęsty, czarny dym. Wołgogradzkie lotnisko zmuszone było wstrzymać pracę.

Dwa zdjęcia pokazujące kłęby czarnego dymu unoszące się nad miastem i budynkami.
belamova/exilenova_plus/X
Ogromne pożary w Wołgogradzie w Rosji

W wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów na obiekt logistyczny Wildberries w Wołgogradzie wybuchł pożar - poinformowało w piątek biuro prasowe firmy na portalach społecznościowych.

 

"Atak spowodował pożar w centrum logistycznym firmy w Wołgogradzie. Na miejscu są strażacy. Wstępnie nie ma doniesień o ofiarach" - powiadomiło biuro prasowe firmy na Telegramie dodając, że przebudowano łańcuchy logistyczne, a dostawy i zamówienia są teraz odbierane w innych placówkach.

Rosja celem potężnego ataku. Wybuchł ogromny pożar

Centrum logistyczne Wildberries jest jednym z największych centrów magazynowania, sortowania i dystrybucji towarów o powierzchni 44 tysięcy metrów kwadratowych.

 

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Wcześniej w piątek gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow poinformował, że w wyniku ataku uszkodzony został budynek mieszkalny, pięć osób zostało rannych, a w obiekcie paliwowo-energetycznym wybuchł pożar - podawała rosyjska agencja Interfax.

 

Jak poinformowała z kolei agencja Unian, nalot wymierzony był również w rafinerię ropy naftowej Łukoil w Wołgogradzie, jedną z największych rafinerii w Rosji.

 

Portal Fontanka dodał, że po ataku wołgogradzkie lotnisko wstrzymało działalność.

Wojna w Ukrainie. Kijów obrał sobie za cel magazyny Wildberries

Magazyny Wildberries są celem ukraińskich nalotów od połowy lipca. Zaatakowane zostały już obiekty firmy m.in. w Elektrostali w obwodzie moskiewskim, Kotowsku w obwodzie tambowskim, Krasnodarze, Niewinnomysku (kraj Stawropolski), w Symferopolu na okupowanym Krymie, w obwodzie woroneskim, Penzie oraz w Riazaniu. Według Wildberries ograniczyło to zdolności logistyczne firmy o około 10 proc.

 

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Wildberries jest największą platformą handlu internetowego w Rosji, obsługującą miliony zamówień dziennie i należącą do kluczowych elementów rosyjskiego sektora e-commerce.

 

Władze w Kijowie utrzymują, że celem ataków jest infrastruktura wspierająca rosyjskie działania wojenne. Portal Radia Swoboda zacytował wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który oświadczył, że w magazynach Wildberries składowano towary podwójnego zastosowania, w tym elektronikę, sprzęt nawigacyjny i inne komponenty wykorzystywane przez rosyjski przemysł zbrojeniowy oraz przy produkcji dronów. Rosja odrzuca te oskarżenia.

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Marta Stępień / ag / polsatnews.pl / PAP
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