Policjanci z wrocławskiej komendy w nocy z czwartku na piątek zostali wezwani do wypadku, do jakiego doszło na ulicy Kolejowej w miejscowości Siechnice.

- Kierujący samochodem osobowym marki Audi A4 z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni na pobocze, gdzie uderzył w znak drogowy, a następnie w drzewo - przekazała podkom. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodała, w pojeździe znajdowało się siedem osób, w tym jedna kobieta przewożona w bagażniku. - Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu to obcokrajowcy będący pod wpływem alkoholu, w wieku od 19 do 27 lat - poinformowała policjantka.

Pijany kierowca uderzył w drzewo. W aucie siedem osób, w tym jedna w bagażniku

W wyniku wypadku cztery pasażerki zostały przetransportowane do szpitali. Jedna z kobiet - podróżująca w bagażniku - doznała poważnych obrażeń ciała, w tym złamania kręgosłupa oraz złamania żeber.

- Badanie wykazało, że kierujący znajdował się w stanie po spożyciu alkoholu. Dodatkowo mężczyzna kierował pojazdem pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. - poinformowała policjantka.

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Mężczyzna został zatrzymany. - Za spowodowanie wypadku grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenie pojazdów. W tej sytuacji niewykluczona jest również deportacja - podkreśliła podkom. Freus.

Podczas prowadzonych działań na miejsce zdarzenia przyjechał brat kierującego, który – jak się okazało – również prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna został zatrzymany.