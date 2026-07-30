Nie żyje Iga Cembrzyńska. Aktorka miała 87 lat

Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. "Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo" - napisał.

Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.

Iga Cembrzyńska urodziła się 2 lipca 1939 r. w Radomiu. Należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Była aktorką, śpiewała, komponowała muzykę, pisała scenariusze i reżyserowała dokumenty.

Zadebiutowała w 1964 r. jako księżniczka mauretańska Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach była m.in. żoną Kowalskiego w "Salcie" Tadeusza Konwickiego i piosenkarką Ewą Zarębską w "Ścianie czarownic" Pawła Komorowskiego. W "Jowicie" Janusza Morgensterna zagrała prostytutkę Lolę Fiat 1100, a w "Krzyku" Barbary Sass - zapijaczoną matkę głównej bohaterki Marianny. Współpracowała także m.in. z Andrzejem Wajdą.

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W pamięci publiczności najmocniej zapisała się jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, którym połączyło ją wielkie uczucie. Wzięli ślub na początku lat 80. XX wieku. Byli razem do śmierci Kondratiuka w 2016 r.

U niego zagrała najważniejsze role, w sumie w kilkunastu filmach reżysera, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni".

Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle". W 1979 r. para przyjechała do Gzowa koło Pułtuska, które odtąd stało się ich miejscem na ziemi. Tam powstały m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar". Do tego ostatniego - tak samo jak do "Mlecznej drogi" - Cembrzyńska skomponowała muzykę.

W latach 90. założyła firmę "Iga Film" i stała się producentką wszystkich filmów męża. Była członkinią Polskiej Akademii Filmowej.