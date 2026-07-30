Zabici i dziesiątki rannych w zmasowanym ataku na Ukrainę. Służby szukają żywych pośród gruzowisk

W nocy ze środy na czwartek Rosja dokonała masowego ataku na Ukrainę, Kreml użył m.in. pocisków balistycznych Iskander-M wobec celów cywilnych. Zaatakowane zostały budynki mieszkalne m.in. w Kijowie, Krzywym Rogu i Lwowie.

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"Na jednym z wiejskich osiedli na przedmieściach Krzywego Rogu, w wyniku bezpośredniego uderzenia rakiety balistycznej Iskander-M wystrzelonej z Woronieża, w prywatnym domu, w którym mieszkała duża rodzina, zginęły dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. Ponadto osiem osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci - chłopcy w wieku 6 i 15 lat" - podał Ołeksandr Vikul, szef Rady Obrony Krzywego Rogu.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Osiedla zaatakowane pociskami Iskander

Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w Kijowie - podały lokalne służby. W różnych częściach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary, spłonął m.in. pawilon handlowy znajdujący się na terenie targowiska. Pożar wybuchł także w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym, służby opanowały ogień.

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Do zniszczeń i pożarów budynków mieszkalnych doszło także we Lwowie. Część budynków zawaliła się, trwa akacja ratunkowa, gdyż wiadomo, że pod zawaliskiem znajdują się ludzie. Mieszkańcy Lwowa wraz z ratownikami usuwają gruz.

"Najbardziej ucierpiały dwa budynki mieszkalne przy ulicach Patona i Wychowskiego. Rannych zostało co najmniej 20 osób. Ratownicy nadal wydobywają ludzi spod gruzów. W sumie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków mieszkalnych, a także szkoła i dwa przedszkola" - przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy.

Syreny alarmowe zawyły także w Polsce, a lotnictwo wojskowe poderwało myśliwce. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli silną eksplozję, a na niezamieszkanym terenie odnaleziono lej o średnicy ok. 10 metrów.