Zabici i dziesiątki rannych w zmasowanym ataku na Ukrainę. Służby szukają żywych pośród gruzowisk

Świat Maciej Olanicki / mjo / polsatnews.pl

Co najmniej siedem osób zginęło, a 30 zostało rannych w zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. W Krzywym Rogu w uderzeniu ataku z użyciem pocisku balistycznego Iskander-M w dom mieszkalny zginęły dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. Służby obwodów lwowskiego i kijowskiego walczą z pożarami i odgruzowują miasta - wiadomo, że pod zawalanymi budynkami są ludzie.

Dwa zdjęcia porównujące zniszczenia wojenne. Po lewej budynek w płomieniach z dymem unoszącym się w powietrzu i widocznymi drabinami strażackimi. Po prawej ten sam budynek po ataku, z widocznymi gruzami na pierwszym planie i strażakiem stojącym na tle zniszczonej fasady.
DSNS Ukrainy
Jest wielu zabitych i rannych w zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę
  • Rosja przeprowadziła masowy atak rakietowy na cele cywilne na Ukrainie
  • Użyto pocisków Iskander-M, które uderzyły w budynki mieszkalne w Kijowie, Krzywym Rogu i Lwowie
  • W Krzywym Rogu zginęło co najmniej sześć osób, w tym dzieci, a osiem zostało rannych
  • We Lwowie uszkodzono ponad 20 budynków mieszkalnych, szkołę i dwa przedszkola, rannych zostało co najmniej 20 osób

W nocy ze środy na czwartek Rosja dokonała masowego ataku na Ukrainę, Kreml użył m.in. pocisków balistycznych Iskander-M wobec celów cywilnych. Zaatakowane zostały budynki mieszkalne m.in. w Kijowie, Krzywym Rogu i Lwowie.

 

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"Na jednym z wiejskich osiedli na przedmieściach Krzywego Rogu, w wyniku bezpośredniego uderzenia rakiety balistycznej Iskander-M wystrzelonej z Woronieża, w prywatnym domu, w którym mieszkała duża rodzina, zginęły dziewczynki w wieku 5 i 12 lat oraz czworo dorosłych. Ponadto osiem osób zostało rannych, w tym dwoje dzieci - chłopcy w wieku 6 i 15 lat" - podał Ołeksandr Vikul, szef Rady Obrony Krzywego Rogu.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Osiedla zaatakowane pociskami Iskander

Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w Kijowie - podały lokalne służby.  W różnych częściach ukraińskiej stolicy wybuchły pożary, spłonął m.in. pawilon handlowy znajdujący się na terenie targowiska. Pożar wybuchł także w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym, służby opanowały ogień.

 

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Do zniszczeń i pożarów budynków mieszkalnych doszło także we Lwowie. Część budynków zawaliła się, trwa akacja ratunkowa, gdyż wiadomo, że pod zawaliskiem znajdują się ludzie. Mieszkańcy Lwowa wraz z ratownikami usuwają gruz.

 

"Najbardziej ucierpiały dwa budynki mieszkalne przy ulicach Patona i Wychowskiego. Rannych zostało co najmniej 20 osób. Ratownicy nadal wydobywają ludzi spod gruzów. W sumie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków mieszkalnych, a także szkoła i dwa przedszkola" - przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy.

 

Syreny alarmowe zawyły także w Polsce, a lotnictwo wojskowe poderwało myśliwce. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych potwierdziło, że niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli silną eksplozję, a na niezamieszkanym terenie odnaleziono lej o średnicy ok. 10 metrów.

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