Wyniki losowania Lotto na 30 lipca. Sprawdź szczęśliwe liczby

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



8, 37, 22, 25, 18, 39



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż trzy miliony złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 22:00. Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



9, 24, 8, 5, 11, 39



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb - gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi jeden milion złotych. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 9 czerwca 2026 roku w Pieszycach. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



17, 24, 20, 8, 23



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 31 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 20, 16, 56, 60, 34, 33, 9, 46, 22, 64, 37, 50, 36, 45, 79, 17, 11, 62, 72, 55 (Plus: 55)

Losowanie o 22:00: 33, 72, 78, 32, 39, 15, 52, 59, 58, 27, 31, 46, 26, 75, 6, 3, 57, 23, 43, 9 (Plus: 9)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 28 lipca 2026 roku, to:



Liczby główne: 11, 25, 40, 41, 45

Euronumery: 1, 5



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 70 milionów złotych. Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 31 lipca 2026 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



Losowanie o 14:00: 19, 14, 10, 12, 4, 23, 21, 15, 2, 1, 3, 5

Losowanie o 22:00: 22, 18, 23, 2, 13, 19, 14, 11, 15, 4, 7, 9



W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



32, 35, 2, 21, 17 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 5 zł. Główna wygrana to pięć tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 31 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 30 lipca 2026 roku, to:



35, 4, 14, 5, 15 oraz 1



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 zł. Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 31 lipca 2026 roku o godzinie 22:00.

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jp / polsatnews.pl