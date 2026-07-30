Do 2027 r. potrwa prowadzona w Podlaskiem wymiana 50 syren alarmowych - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Białymstoku wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

- Jak ważny jest temat ostrzegania mogliśmy się nawet przekonać ostatniej nocy - powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, nawiązując do zdarzenia na Lubelszczyźnie - gdzie były uruchomione syreny po tym, gdy niezidentyfikowany jeszcze obiekt wkroczył w przestrzeń powietrzną Polski.

Podlaskie. Wymiana dziesiątek syren alarmowych do 2027 roku

- Nowe syreny są o tyle ważne, ponieważ mogą nadawać sygnał dźwiękowy, który jest bardzo słyszalny, ale również sygnał głosowy - poinformował prezydent Truskolaski. Przekazał, że w Białymstoku jest 99 takich syren, a w całym woj. podlaskim 376. Wojewoda Brzozowski dodał, że w mieście wymienionych będzie 35 syren, z czego 26 jest już zainstalowanych; dziewięć ma być wymienionych w 2027 r.

System alarmowania i ostrzegania jest modernizowany z pieniędzy z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027 (pieniądze z UE). W Podlaskiem na tę modernizację będzie wydanych 8,5 mln zł - poinformował Brzozowski.

- Musimy być gotowi na to, żeby mieć system (ostrzegania), ale też, żeby mieszkańcy mogli umieć odczytywać te sygnały, dlatego też właśnie są próbne alarmy, są informacje. Oczywiście Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma możliwość dotarcia do każdego mieszkańca z taką informacją i wierzę, że właśnie dzięki temu systemowi po prostu nasi mieszkańcy będą czuli się bardziej komfortowo i bezpiecznie - dodał prezydent Białegostoku.

Nowe syreny będą przetestowane w najbliższą sobotę. Będą uruchomione o godz. 17.00 dla upamiętnienia 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Modernizacja systemów alarmowych. Wymiany sprzętu do 2027 roku

Cały rządowy program modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania będzie realizowany w Podlaskiem do końca 2027 r. Oprócz wymiany syren obejmuje także budowę spójnego dla urzędu wojewódzkiego, samorządów i wszystkich służb systemu łączności, który będzie działał także wtedy, gdyby nie mogła być wykorzystywana tradycyjna łączność.

Wojewoda podlaski podkreślił, że system będzie dawał możliwość kontaktu służbom, ale także docierania z informacją do mieszkańców. W czterech powiatach będą także wymienione maszty do anten potrzebnych do łączności.

Swój system modernizuje także Państwowa Straż Pożarna. Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Białymstoku st. bryg. Dariusz Łukaszewicz, że ostrzeganie i alarmowanie to zadanie administracji publicznej: rządu i samorządów, ale mogą je także realizować różne służby, które mają do tego odpowiednie urządzenia nagłośnieniowe.

W Podlaskiem z KPO i programu MSWiA modernizacji służb wydano na ten cel ponad 2,3 mln zł. Zamontowano w jednostkach straży - zarówno PSP jaki i OSP - 73 takie syreny. Trwają jeszcze prace nad tym, aby ten system zaczął w pełni działać.

- Na pewno wymiana syren mechanicznych na elektroniczne poprawi zasięg słyszalności tego sygnału ostrzeżeń o zagrożeniach. To na pewno pozwoli na dotarcie do większej liczby osób - podkreślił Łukaszewicz. Dodał, że możliwość emitowania komunikatów głosowych będzie też bardziej zrozumiała dla mieszkańców niż sygnał dźwiękowy.