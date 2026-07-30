USA uderzyło w handel z Chin. Pekin zapowiedział odwet

Świat

- Jeśli strona amerykańska będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, aby chronić własne, uzasadnione prawa i interesy - oświadczyła rzeczniczka ministerstwa handlu Mao Ning. Wszystko przez zakaz importu robotów, który wprowadził Waszyngton.

Xi Jinping i Donald Trump na tle robotów przemysłowych.
Pool photo/ Kyodo via AP Images/ Man Huiqiao/China News Service/VCG via AP
Chiny grożą odwetem USA za zakaz importu robotów, na zdjęciu: Xi Jinping oraz Donald Trump

Spór zaogniła wtorkowa decyzja Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) o zakazie importu do Stanów Zjednoczonych falowników oraz robotów humanoidalnych i czworonożnych - przypominających psy. Agencja argumentowała ją "zagrożeniem dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego".

 

FCC ogłosiła, że są to środki, które mają zapewnić przywrócenie do kraju kluczowych gałęzi przemysłu oraz ochronę rozwoju sztucznej inteligencji na terenie USA.

USA zakazały importu robotów. Chiny szykują odwet

Chińskie ministerstwo handlu potępiło w czwartek decyzję FCC i wezwało do "porzucenia błędnych działań".

 

- Jeśli strona amerykańska będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, aby chronić własne, uzasadnione prawa i interesy - oświadczyła rzeczniczka resortu Mao Ning.

 

Zdaniem Pekinu, USA podejmuje kroki, które dyskryminują i uderzają w chińskie firmy w celu tłumienia ich na rynku. W celu ich ochrony zapowiedziano podjęcie "niezbędnych kroków".

 

- Protekcjonizm nie może zwiększyć konkurencyjności Stanów Zjednoczonych. Szkodzi on jedynie interesom amerykańskich przedsiębiorstw i konsumentów - stwierdziła Ning i dodała, że USA wcześniej wielokrotnie ignorowały protesty Chin odnośnie ciągłego zaostrzania restrykcji.

 

ZOBACZ: Orędzie Donalda Trumpa. Prezydent USA uderzył w Chiny

 

Pekin dominuje na rynku robotyki. Większość robotów humanoidalnych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych pochodzi z importu. Dwie największe chińskie firmy z branży, Unitree i AGIBOT, dostarczyły łącznie ponad 10 tys. maszyn, a konkurujące z nimi amerykańskie, jak Tesla, zaledwie kilkaset.

 

W Chinach obecność tego typu maszyn o równych kształtach i rozmiarach jest czymś naturalnym. Są wykorzystywane m.in. w hotelach, centrach handlowych, czy fabrykach. Z kolei w USA większość robotów ma zastosowania w ograniczonych przestrzeniach przemysłowych, takich jak fabryki samochodów czy magazyny.

WIDEO: Kilkaset metrów w osiem minut. Niszczycielska siła żywiołu
Jan Nalepa / mjo / polsatnews.pl / PAP / AFP
Czytaj więcej
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWECHINYHANDELPROTEKCJONIZMROBOTYKASANKCJEŚWIATTECHNOLOGIAUSA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 