Spór zaogniła wtorkowa decyzja Amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) o zakazie importu do Stanów Zjednoczonych falowników oraz robotów humanoidalnych i czworonożnych - przypominających psy. Agencja argumentowała ją "zagrożeniem dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego".

FCC ogłosiła, że są to środki, które mają zapewnić przywrócenie do kraju kluczowych gałęzi przemysłu oraz ochronę rozwoju sztucznej inteligencji na terenie USA.

USA zakazały importu robotów. Chiny szykują odwet

Chińskie ministerstwo handlu potępiło w czwartek decyzję FCC i wezwało do "porzucenia błędnych działań".

- Jeśli strona amerykańska będzie uparcie trwać przy swoim, Chiny stanowczo zastosują środki odwetowe, aby chronić własne, uzasadnione prawa i interesy - oświadczyła rzeczniczka resortu Mao Ning.

Zdaniem Pekinu, USA podejmuje kroki, które dyskryminują i uderzają w chińskie firmy w celu tłumienia ich na rynku. W celu ich ochrony zapowiedziano podjęcie "niezbędnych kroków".

- Protekcjonizm nie może zwiększyć konkurencyjności Stanów Zjednoczonych. Szkodzi on jedynie interesom amerykańskich przedsiębiorstw i konsumentów - stwierdziła Ning i dodała, że USA wcześniej wielokrotnie ignorowały protesty Chin odnośnie ciągłego zaostrzania restrykcji.

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Pekin dominuje na rynku robotyki. Większość robotów humanoidalnych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych pochodzi z importu. Dwie największe chińskie firmy z branży, Unitree i AGIBOT, dostarczyły łącznie ponad 10 tys. maszyn, a konkurujące z nimi amerykańskie, jak Tesla, zaledwie kilkaset.

W Chinach obecność tego typu maszyn o równych kształtach i rozmiarach jest czymś naturalnym. Są wykorzystywane m.in. w hotelach, centrach handlowych, czy fabrykach. Z kolei w USA większość robotów ma zastosowania w ograniczonych przestrzeniach przemysłowych, takich jak fabryki samochodów czy magazyny.