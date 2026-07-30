Usłyszał huk i chwycił za aparat. 13-latek "ustrzelił" F-16 w akcji

- Zaczęło się tak, że po prostu no leżałem, próbowałem zasnąć, leżałem sobie w pokoju i nagle usłyszałem huk, tak jakby przylatywał jakiś myśliwiec. Stwierdziłem, że to tak jak zawsze jakieś ćwiczenia. Po parunastu sekundach usłyszałem huk - powiedział Maksymilian.

ZOBACZ: Niezidentyfikowany obiekt, huk i krater. Oglądaj wydanie specjalne Polsat News

Uwagę 13-latka zwróciła siła uderzeniowa. Huk był tak silny, że otworzył przymknięte okno w jego pokoju.

- Wtedy było jeszcze dosyć ciemno i zszedłem na dół do rodziców, żeby poinformować, że coś się dzieje. Jak już byłem u rodziców, to zaczęła wyć syrena. Tylko nie taka zwykła syrena strażacka, tylko właśnie alarm. Pierwszy raz słyszałem taką syrenę - powiedział chłopak.

WIDEO: 13-latek zdołał sfotografować patrolujący myśliwiec

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Lubelszczyzna. 13-letni Maksymilian sfotografował patrolującego F-16

Maksymilian przekazał, że jego rodzice wrócili do snu, ale on zauważył nadesłany przez kolegę filmik, na którym widać było nisko latające myśliwce.

- Stwierdziłem, że poczekam, aż troszkę się rozjaśni niebo, wezmę aparat i spróbuję porobić zdjęcia. Z tego co się znam, udało się strzelić właśnie patrolującego F-16 - powiedział nastolatek.

ZOBACZ: "Dach podniosło!", "posadziło mnie na łóżku.", "potężny huk". Świadkowie o eksplozji w Tarnawie

- Kiedy już łapałem aparatem ten odrzutowiec, to było to około godziny pomiędzy piątą a szóstą. Gdzieś około godziny stałem na dworze i próbowałem zrobić to zdjęcie, bo ciągle go słyszałem, ale nigdzie nie był widoczny. No i finalnie coś tam udało się go wyczaić i ustrzelić - powiedział Maksymilian.

Fotografia wykonana przez 13-latka

Fotografia lotnicza nie od dziś jest pasją młodego mieszkańca Zakrzewa. Maksymian uczestniczy w pokazach lotniczych, fotografuje w okolicy lotnisk, a nawet robi zdjęcia samolotom lecącym wiele tysięcy metrów nad ziemią.

- Jeżdżę na różne airshow, czyli pokazy lotnicze. Jeżdżę czasem na lotnisko, gdzieś tam w wolnym czasie, żeby sobie zdjęcia porobić samochodem. Nawet jak lecą samoloty na wysokości przelotowej, to też jakieś tam zdjęcia można też zrobić - wyjaśnił młody chłopak.